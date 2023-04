Une banderole vise sa mère, Galtier fait une confidence brutale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters niçois de la Populaire Sud ont exhibé une banderole peu courtoise à l'encontre de la mère de l'entraîneur du PSG. Après le coup de sifflet final, Christophe Galtier a dégoupillé et s'est chauffé avec quelques-uns de ses anciens joueurs.

Entre des chants injurieux et une banderole qui a visiblement été validée par les services de sécurité de l'Allianz Riviera, c'est un accueil pour le moins musclé qui avait été préparé à Christophe Galtier. Moins d'un an après avoir abandonné le banc de l'OGC Nice pour celui du PSG, l'entraîneur français se doutait bien qu'il serait ciblé, mais visiblement pas que c'est sa maman qui allait se retrouver au milieu des insultes. De quoi faire craquer Galtier, qui a la fin du match, a montré son mécontentement aux supporters concernés avant de s'embrouiller au milieu du terrain avec quelques joueurs niçois, dont Kephren Thuram et Dante, lesquels sont venus s'en prendre à leur ancien technicien. Mais Didier Digard est rapidement venu les calmer afin que la soirée ne se termine pas trop mal. Au micro de Canal+ Foot, Christophe Galtier a évoqué cette séquence, mais a préféré faire dans l'ironie plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. « Je suis allé les remercier pour ce magnifique accueil », a expliqué l'entraîneur du PSG concernant la fin de match et l'attitude de la Populaire Sud. Mais en conférence de presse, le technicien parisien a confié son émotion : « Maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Point à la ligne »