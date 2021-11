Frenkie De Jong exfiltré du Barça, le PSG en sauveur ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté par le FC Barcelone en juillet 2019, Frenkie De Jong avait frolé une signature au Paris Saint-Germain à l’époque.

Les dirigeants du PSG avaient fait de l’international néerlandais une priorité sur le marché des transferts. Les contacts étaient très avancés avec Mino Raiola mais finalement, c’est le Barça qui avait raflé la mise en recrutant Fenkie De Jong pour la coquette somme de 86 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam. Deux ans et demi plus tard, le bilan de Frenkie De Jong au Barça est contrasté, surtout d’un point de vue collectif, où le club blaugrana est aujourd’hui au bord du précipice. Cela pourrait donner des envies de départ à Frenkie De Jong, dont le nom figure toujours sur les tablettes du Paris Saint-Germain selon les informations de la Nacional. Le média croit savoir que Leonardo, qui entretient de très bonnes relations avec Mino Raiola, pourrait en profiter pour rapatrier le Néerlandais à Paris.

Leonardo toujours à l'affût pour De Jong

Il faudra néanmoins réaliser un petit miracle financier pour s’octroyer les services de Frenkie De Jong. Et pour cause, le natif d’Arkel aux Pays-Bas est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026, ce qui en fait quasiment un joueur intransférable pour le club blaugrana. De plus, alors que la crise est bien présente en Catalogne, il serait suicidaire pour Joan Laporta de se séparer de l’un des trois joueurs les plus cotés du moment au Barça, en compagnie de Pedri et d’Ansu Fati. Mais tout va finalement dépendre du joueur dans ce dossier. Car dans le cas où Frenkie De Jong, lassé par les mauvais résultats du FC Barcelone, souhaiterait partir, alors il serait difficile pour Joan Laporta de s’opposer à cette volonté. Une possible brèche dans laquelle Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront s’immiscer s’ils veulent réaliser un coup XXL sur le marché des transferts.