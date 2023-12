Fin de saison et fin de contrat, Kimpembe bientôt opéré ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du match PSG-OM en février 2023, Presnel Kimpembe risque de ne pas rejouer cette saison.

Blessé à l’ischio en septembre 2022 lors du match de L1 face à Brest, Presnel Kimpembe avait renoncé au Mondial avec la France. Mais le pire était à venir pour le défenseur tricolore du Paris Saint-Germain, lequel a été victime d’une rupture du tendon d’Achille lors de la victoire du PSG (0-3) au Vélodrome en février dernier. Opéré, Kimpembe s’est battu pour revenir le plus rapidement possible et depuis quelques semaines, on le voyait au centre d’entraînement de Poissy, l’international ayant même pris part à quelques séances collectives. Le 9 novembre, ce dernier communiquait même sa joie d'être de retour avec ses coéquipiers via les réseaux sociaux. Mais depuis quelques jours, plusieurs sources affirmaient que le joueur entré dans la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain n’avait toujours pas récupéré 100% de ses moyens physiques.

Heureux de faire mon retour avec l'équipe 🙏🏾❤️💙 Au boulot 3️⃣ @PSG_inside pic.twitter.com/4svZ68KTz8 — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) November 9, 2023

C’est ce que confirme ce mercredi RMC. Car non seulement Presnel Kimpembe ne sera pas présent pour la reprise après la trêve hivernale, mais en plus le joueur de 28 ans en a probablement terminé avec la saison 2023-2024 et donc son contrat avec le club de la capitale. En effet, le média national révèle que le défenseur parisien va probablement de nouveau passer sur le billard. Un coup dur pour Kimpembe mais également pour le Paris Saint-Germain, puisque ce dernier n'aura pas joué une seule seconde cette saison. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaifi proposera une prolongation de contrat à celui qui est considéré comme l'un des soldats du PSG. Dès le 1er janvier, le défenseur sera libre de négocier son avenir, même si forcément cette grave blessure n'incitera probablement pas les clubs à lui faire des offres colossales.