Fabian Ruiz viré cet hiver, le PSG annonce la couleur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas du tout satisfait par les performances de Fabian Ruiz, le PSG a répondu favorablement à une demande d'intérêt de la part de l'Atlético de Madrid. Si Paris trouve un bon milieu, l'Espagnol s'en ira pour pas grand chose.

Très satisfait de son milieu de terrain en triangle composé de Zaïre-Emery, Ugarte et Vitinha, le Paris SG estime néanmoins que derrière ce trio, la relève est un peu juste. Inquiétant à l’heure où ce secteur de jeu est toujours annoncé comme décisif pour aller loin en Ligue des Champions, et qu’il s’agit d’un point faible du club parisien dénoncé depuis fort longtemps. Luis Enrique semble avoir trouvé ses titulaires, mais les remplaçants ne font pour le moment pas le poids. Si Lee pourrait être replacé dans le coeur du jeu, Carlos Soler a disparu de la circulation ou presque, et Fabian Ruiz est celui qui obtient le plus de temps de jeu. Mais les performances de l’Espagnol ne donnent pas satisfaction, alors que Luis Campos avait tout de même fait un gros effort pour le faire venir de Naples pour 20 millions d’euros en 2022.

Le PSG dit oui à un transfert ou un prêt

En dépit de cette arrivée relativement récente, le PSG ne s’accrochera pas pour garder Fabian Ruiz dans son effectif s’il trouve mieux cet hiver. C’est dans ces conditions que l’Atlético de Madrid s’est rapproché du club francilien pour savoir s’il était possible de récupérer rapidement celui qui n’a connu quasiment que le Bétis Séville comme club en Liga. Et à 27 ans, le milieu de terrain espagnol ne sera pas retenu, bien au contraire. Le PSG compte ouvrir la porte à un départ ferme contre une petite indemnité, ou même à un prêt avec option d’achat selon Fichajes. Le média ibérique affirme que l’Atlético de Madrid a bien l’intention de saisir cette « opportunité de marché » qui satisferait tout le monde. Le PSG ne croit pas en un réveil soudain de Fabian Ruiz pour en faire de lui un joueur fort du club cette saison. Le milieu de terrain sait qu’une saison sur le banc pourrait le priver d’Euro 2024, et l’Atlético de Madrid espère relancer un international qui a besoin de rythme. Le PSG est donc tout à fait prêt à le laisser filer sans demander grand chose, à condition toutefois de trouver au moins un joueur pour compenser ce départ.