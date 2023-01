Excédé, Keylor Navas veut filer à l'anglaise du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Keylor Navas n'en peut plus de son statut de deuxième gardien au PSG. Définitivement bloqué derrière Donnarumma dans la hiérarchie, le Costaricien veut partir dès janvier. Cela tombe bien la Premier League et Nottingham Forest lui tendent les bras.

Voilà un joueur qui n'a pas apprécié la venue de Christophe Galtier l'été dernier. Depuis août, Keylor Navas a définitivement perdu ses illusions de pouvoir redevenir titulaire au PSG. Le portier costaricien avait alterné avec Gianluigi Donnarumma la saison passée pour le meilleur comme pour le pire. Cela avait permis de montrer qu'il était proche du niveau de son jeune rival. Malheureusement, pour calmer les tensions internes, il a fallu trancher entre les deux et l'Italien a eu les faveurs de Galtier. Après 26 apparitions en 2021-2022, Navas n'a joué que face à Châteauroux en coupe cette saison. Inacceptable pour l'ancien du Real Madrid qui veut au plus vite quitter la capitale.

Navas, chouchou de la Premier League

C'est ce qu'indique le journaliste de Mundo Deportivo Dani Gil. Navas veut s'en aller dès ce mois de janvier et cela pourrait se faire puisque des formations anglaises veulent de ses services. Dani Gil en compte trois : Leicester, Bournemouth et le très dépensier promu Nottingham Forest. Malgré 27 recrues enregistrés depuis l'été dernier, ce dernier club tient la corde dans le dossier selon Dani Gil.

Keylor Navas quiere marcharse del PSG ahora en enero. El Leicester y el Bournemouth han preguntado, pero el equipo que más interés ha demostrado hasta el momento es el Nottingham Forest.



Keylor Navas saldría de París por menos de 5 millones de euros. pic.twitter.com/mdEGzdF7Cz — Dani Gil (@danigilopez) January 21, 2023

« Keylor Navas veut quitter le PSG maintenant en janvier. Leicester et Bournemouth se sont renseignés, mais l'équipe qui a montré le plus d'intérêt jusqu'à présent est Nottingham Forest. Keylor Navas quitterait Paris pour moins de 5 millions d'euros », informe le correspondant à Paris de Mundo Deportivo sur Twitter. Une somme dérisoire mais qui permettrait au PSG d'acheter la paix sociale au poste de gardien et de ramener quelques liquidités. De quoi aussi faire le bonheur de Navas, lequel a refusé Naples cet été pour une question de salaire. On imagine mal Nottingham Forest ne pas pouvoir le rémunérer correctement.