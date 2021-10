Erling Haaland, la désillusion du Real, le PSG en pôle

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Une guerre va se jouer entre notamment le PSG, le Real Madrid, Manchester City et même Newcastle pour Erling Haaland. Florentino Pérez serait déjà sur le point d’abdiquer face à la puissance des clubs aux riches propriétaires.

Qui parviendra à arracher Erling Haaland du Borussia Dortmund l’été prochain ? A seulement 21 ans, il représente le présent et l’avenir du football mondial. L’attaquant norvégien n’en finit plus d’impressionner. Déniché par le club allemand en janvier 2020 après des performances déjà éblouissantes au RB Salzbourg, Erling Haaland fait des ravages en Bundesliga mais aussi en Ligue des champions, sa compétition favorite. Tous les plus gros clubs européens veulent ce phénomène, à la fois grand, costaud, rapide, puissant et létal devant le but. Une clause lui permet de quitter le Borussia Dortmund en juin 2022 pour 80 ME, à deux ans de la fin de son contrat. Le PSG, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Chelsea un temps annoncé également et même Newcastle ne veulent pas manquer cette occasion. Les négociations s’annoncent rudes, Mino Raiola se frotte déjà les mains. Le Real Madrid, lui, ne se fait guère d’illusions.

Le Real Madrid ne peut pas lutter, all in sur Mbappé ?

Au cœur de cet embouteillage pour Erling Haaland, AS fait quelques révélations sur l’état d’esprit du Real Madrid. Florentino Pérez a conscience de la difficulté du dossier, notamment à cause de la présence des clubs appartenant à des États, le PSG, Manchester City et désormais Newcastle. Le Qatar rêve évidemment d’une attaque Neymar – Haaland – Messi en cas de départ libre de Kylian Mbappé et les bonnes relations entre Mino Raiola et Leonardo pourraient être décisives. Manchester City recherche toujours un buteur après l’échec estival pour Harry Kane. L’Arabie Saoudite veut lancer son projet avec Newcastle en frappant fort. Chelsea avait aussi été évoqué pour Haaland, tandis que le Bayern Munich prépare l’après Robert Lewandowski. Les prétendants ne manquent pas pour Haaland, qui va profiter financièrement de cette situation. Le Real Madrid a donc peu d’espoirs selon le média espagnol mais le recrutement de Kylian Mbappé pourrait être un argument sportif solide. Quoi qu’il en soit, Erling Haaland devrait prendre une décision assez rapide pour son avenir, peut-être dès début 2022.