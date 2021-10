Mbappé ou Haaland, l’Arabie Saoudite prépare la guerre

Dans : Mercato.

Newcastle est le dernier nouveau riche du football mondial, et même du côté des joueurs déjà présents dans le club, on rêve de Mbappé et Haaland.

Ces dernières années, l’arrivée de richissimes propriétaires dans certains clubs a changé le visage du football. Désormais, il faut compter sur le PSG ou Manchester City parmi les favoris de la Ligue des Champions, ce qui était impensable au début des années 2000. Et bientôt, ce sera peut-être Newcastle qui sera considéré comme une place forte du football européen. Les nouveaux propriétaires du Royaume d’Arabie Saoudite sont considérés parmi les plus riches au monde, et peuvent se payer à peu près tout ce qu’ils veulent, y compris en terme de footballeur. Tout n’est pas si simple, puisque les Magpies luttent actuellement pour éviter de descendre en D2 anglaise, mais l’avenir s’annonce tout de même beaucoup plus ambitieux que le maintien.

Manquillo rêve de Mbappé et Haaland

Au point de faire sauter la banque pour s’offrir deux des plus grandes stars du football actuel ? C’est ce dont rêve ouvertement l’un des joueurs actuels de Newcastle, Javier Manquillo. Le défenseur espagnol n’a pas caché à la fois son amusement et son ambition de voir son club être désormais considéré comme une destination possible pour de grands joueurs, ce qui semblait impossible au début de la saison.

« Il y a quelques semaines, nous étions un club normal et maintenant nous sommes le club le plus riche du monde. Je comprends que cette opération suscitera l’antipathie ou la haine. Mais nous n’allons pas arrêter de profiter de cette période à cause de cela. Je ne sais pas combien de temps cela prendra mais cette opération vise à ce que Newcastle puisse concourir pour la Premier League et nous voulons la vivre. Si vous me demandez qui je signerais pour Newcastle, je choisirais Mbappé et Haaland. Si c’était une équipe Playstation, j’irais aussi pour Messi et Cristiano (Ronaldo), mais les jeunes qui se démarquent le plus en ce moment sont ces deux-là », a expliqué au Daily Telegraph le défenseur formé à l’Atlético Madrid, et ensuite passé par Liverpool et même de manière éphémère à l’Olympique de Marseille. Se payer Mbappé et Haaland, les supporters de Newcastle en rêvent probablement, même si la réalité va vite les rattraper, les deux joueurs n’ayant pour le moment pas spécialement prévu de perdre une saison sans disputer la Ligue des Champions.