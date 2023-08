Entre Mbappé et le PSG, Riolo sait comment ça va finir

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour éviter le départ libre de Kylian Mbappé en 2024, le Paris Saint-Germain tente de pousser son attaquant vers la sortie cet été. Mais le Français campe sur ses positions et le journaliste Daniel Riolo connaît déjà la fin de l’histoire.

Inutile d’attendre l’annonce du groupe de Luis Enrique. Pour la réception de Lorient samedi soir, lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne pourra pas convoquer Kylian Mbappé. L’attaquant français subit une mise à l’écart de la part de ses dirigeants qui ne comprennent pas son refus de prolonger. Et qui tentent de le pousser vers la sortie afin d’éviter son départ libre l’été prochain. Le problème pour le club francilien, c’est que les moyens de pression utilisés jusqu’ici ne fonctionnent pas.

Le PSG devra faire un choix

Et la situation risque de ne pas évoluer d’ici la fin du mercato si l’on en croit Daniel Riolo. « Mbappé ne partira pas cet été, a annoncé le journaliste de RMC sur Twitter. Sans offre, où irait-il ? Donc c’est un joueur du PSG. Il ne jouera très probablement pas en août. Fin de mercato, le club devra faire un choix. Le coach voudra le faire jouer. Le club devra alors décider… La situation est simple. D’ici fin août la guerre de com’… L’armée numérique jouera à fond pour casser Mbappé… Beaucoup d’histoires seront inventées et relayées… et il n’y aura pas d’offre. »

On arrive au point de bascule pour que certains comprennent enfin ce qu’il se passe vraiment depuis 1 mois ! Un foutage de gueule total. Une offensive com’ jamais vu pour flinguer un joueur et cacher sa propre incompétence… il faut maintenant ouvrir les yeux pic.twitter.com/jejplxvvEv — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 11, 2023

Parmi ces « histoires inventées », le Paris Saint-Germain a envoyé une lettre à Kylian Mbappé pour lui indiquer que son départ libre aurait de terribles conséquences pour l’avenir du club. De quoi agacer Daniel Riolo. « On arrive au point de bascule pour que certains comprennent enfin ce qu’il se passe vraiment depuis un mois ! Un foutage de gueule total, a dénoncé l’observateur. Une offensive com’ jamais vu pour flinguer un joueur et cacher sa propre incompétence… Il faut maintenant ouvrir les yeux. » Personne n’est dupe sur les intentions du Paris Saint-Germain qui n’en a sûrement pas fini avec son numéro 7.