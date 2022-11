Endrick n’a rien prévu avec le Real, le PSG rassuré

Très convoité en Europe, et notamment par le Paris Saint-Germain, le phénomène Endrick est annoncé proche du Real Madrid. Le prodige de Palmeiras aurait prévu de visiter les installations de la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Une rumeur démentie par le père du Brésilien.

Palmeiras commence à s’impatienter. D’après la source 90min, le club auriverde souhaite conclure le transfert d’Endrick avant la fin de l’année 2022. La direction se débarrasserait ainsi d’un feuilleton forcément gênant. Depuis plusieurs mois déjà, les rumeurs se multiplient autour de l’attaquant de 16 ans. Plusieurs clubs européens, contraints d’attendre ses 18 ans pour l’accueillir selon le règlement de la FIFA, tentent de boucler son arrivée le plus vite possible. On parle surtout du Real Madrid qui serait le mieux placé sur ce dossier.

Les Merengue réalisent un pressing constant sur Endrick et se montrent confiants. Apparemment, la clause libératoire du jeune Brésilien (60 millions d’euros) ne représente pas un obstacle. Idem pour Chelsea et le Paris Saint-Germain qui tentent également de finaliser son transfert. Les deux concurrents avaient donc de quoi s’inquiéter en lisant un récent entretien du père d’Endrick. Douglas Ramos aurait effectivement confié qu’il préparait un déplacement à Madrid afin de visiter les installations du Real à la fin du mois.

Douglas Ramos, Endrick’s father, tells me: “I didn’t give any interview, and I never spoke about any travel to Madrid in the next weeks”. 🚨🇧🇷 #Endrick



“There’s no travel scheduled as things stand”, Endrick’s father added.



Real Madrid, PSG and Chelsea are still frontrunners. pic.twitter.com/KpTIl9accb