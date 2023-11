En rogne contre les Bleus, le PSG se fait calmer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, Warren Zaïre-Emery a connu sa première sélection avec l'équipe de France. Une première sélection marquée par un but mais également une blessure...

Le sport est parfois bien taquin et ce samedi soir, Warren Zaïre-Emery a pu s'en apercevoir. En effet, le jeune milieu de l'équipe de France connaissait sa première sélection avec les A face à Gibraltar mais ne sera pas resté très longtemps sur le terrain. La faute à une blessure qui a suivi son but... Victime d'une entorse à la cheville de sévérité moyenne, WZE sera éloigné des terrains jusqu'en 2024. Un coup dur pour le PSG, qui va devoir jouer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle puis Dortmund. Pour Denis Balbir, si l'inquiétude est logique, les champions de France ont les armes pour faire sans lui.

Le PSG invité à se reprendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste est en effet revenu sur la récente blessure de Zaïre-Emery, tout en prévenant le PSG. « Quand je vois ça, je pense au PSG, à la Coupe d’Europe… Je comprends que le PSG soit déçu pour Zaïre-Emery. Qu’il soit en colère, j’ai plus de mal. C’est surtout le destin, l’ironie du sort. Il aurait pu marquer trois fois et rentrer tout sourire au vestiaire. On ne peut pas anticiper les blessures. Est-ce qu’il fallait donner sa première cape à Zaïre-Emery ? Tout le monde s’accorde à dire que oui. Est-ce que c’était le bon match pour ? Contre une petite équipe, c’était le bon moment pour lui de s’exprimer au niveau international… C’est toujours facile de dire après le match que Didier Deschamps aurait pu s’abstenir de l’exposer. Quand on sait ce que le PSG a investi, il doit pouvoir faire sans Zaïre-Emery quelques semaines et tenir ses objectifs malgré tout », a notamment indiqué Denis Balbir, qui ne veut pas d'excuses de la part du club de la capitale. Luis Enrique va néanmoins faire avec les moyens du bord et trouver la bonne formule pour faire oublier son prodige.