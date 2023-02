En bas de tableau, le PSG est trop gentil

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) a communiqué les moyennes de fautes commises et subies par match pour chaque équipe européenne. Parmi les résultats les plus marquants, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs les plus tendres en Ligue 1.

S’il tombe sur ces statistiques, Christophe Galtier tiendra peut-être un axe d’amélioration pour le Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, et même depuis plusieurs saisons, les Parisiens souffrent d’un manque évident d’intensité. C’est notamment dans ce domaine que le champion de France en titre a coulé face à l’Olympique de Marseille (2-1) en Coupe de France, ou encore à Lens (3-1) et Rennes (1-0) en début d’année civile. Rien d’étonnant lorsque l’on jette un œil aux chiffres donnés par l’Observatoire du football.

Le PSG trop tendre

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le CIES a réalisé pour chaque équipe européenne un rapport entre ses fautes commises et ses fautes subies. On apprend ainsi que le Paris Saint-Germain subit en moyenne 11,8 fautes par match en championnat, contre seulement 10,2 fautes commises, soit un rapport estimé à 0,87. Il s’agit tout simplement du 18e rapport de Ligue 1 ! Rien à voir avec les équipes qui dominent ce classement. Leader, le Stade Rennais (1,27) subit en moyenne 9,6 fautes par match et en concède 12,2.

😡 Mbappe ne comprend pas comment Bamba a pus partir solo en 2v1 !



Paris 2 - 3 Lille pic.twitter.com/xEJIQMY0WS — QuotidienSport (@Quotidien_Sport) February 19, 2023

De son côté, l’AS Monaco, avec un rapport calculé à 1,26, commet 12,9 fautes et en subit 10,3 par match. Tandis que l’Olympique de Marseille (1,25) tourne autour de 13,8 fautes concédées, contre 11 subies. Même s’il est vrai que les Parisiens pratiquent un football de possession, ces statistiques semblent confirmer l’impression selon laquelle le Paris Saint-Germain met beaucoup moins d’impact que d’autres équipes à la récupération du ballon. Et ce n’est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire, lui qui critiquait ouvertement ses coéquipiers sur le but du Lillois Jonathan Bamba, lancé seul au milieu d'une défense passive.