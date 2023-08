Ekitike vers la sortie, l’Arabie Saoudite aide le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Marco Verratti ou encore de Neymar, Hugo Ekitike fait partie des joueurs que le PSG veut voir partir lors de ce mercato estival.

Auteur d’une première saison très mitigée sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. Avec le recrutement de Gonçalo Ramos et celui espéré dans les jours à venir de Randal Kolo-Muani, l’ex-attaquant du Stade de Reims aura très peu de temps de jeu dans la capitale française. Au vu de son salaire imposant, il est logiquement poussé vers la sortie d’autant que le PSG a payé plus de 30 millions d’euros pour le recruter et qu’il bénéficie encore d’une belle cote sur le marché des transferts.

Le PSG veut 35 millions d'euros pour Ekitike

Everton a dégainé une offre acceptée par Paris mais refusée par le joueur, qui espérait rebondir à Lens… qui a finalement misé sur Elye Wahi. Francfort est à l’affût mais attend le dénouement du dossier Kolo-Muani pour bouger et c’est finalement à Fulham que la solution pourrait se trouver. Le club de Premier League vient de perdre son meilleur buteur Aleksandar Mitrovic, transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite pour la coquette somme de 50 millions d’euros.

Treizième de Premier League après deux journées avec une victoire et une défaite, Fulham se retrouve dans l’obligation de recruter un avant-centre pour combler le départ de l’international serbe. Les poches pleines après la vente de son attaquant en Arabie Saoudite, le club anglais songe très sérieusement à Hugo Ekitike selon les informations du Sun.

Le média britannique indique que le Paris Saint-Germain se montre très gourmand pour la vente de Hugo Ekitike, réclamant près de 35 millions d’euros. Il est pour l’instant trop tôt pour affirmer que Fulham transmettra une proposition à cette hauteur au club de la capitale. Mais l’intérêt est bien réel et le club britannique a les moyens de poser la somme exigée par le PSG sur la table après la vente de Mitrovic en Arabie Saoudite. Une aubaine pour Paris, qui espère se séparer de Draxler, Wijnaldum et Ekitike d’ici la fin de l’été.