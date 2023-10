EdF ‍: Zaïre-Emery chez les Bleus, Laure Boulleau refuse

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Warren Zaïre-Emery est éblouissant depuis le début de la saison. Le milieu de terrain devrait même être appelé en équipe de France lors du prochain rassemblement prévu au mois de novembre.

Le PSG a de la chance d'avoir un joueur comme Warren Zaïre-Emery dans son effectif. Luis Enrique le sait et n'hésite pas à s'appuyer autant qu'il peut sur le jeune milieu de terrain de 17 ans. Buteur à Brest ce dimanche, WZE enchaine les performances de qualité. Déjà appelé en Espoirs et même capitaine de la formation de Thierry Henry, le natif de Montreuil pourrait en plus être prochainement appelé en équipe de France pour les rencontres face à Gibraltar et la Grèce au mois de novembre. De quoi faire plaisir à de nombreux fans et observateurs. Cependant, Laure Boulleau pense que ce n'est pas encore le moment idoine pour lui compte tenu des échéances à venir pour les Espoirs.

WZE, ce n'est pas encore le moment !

Sur le plateau de Canal+, la consultante a en effet donné un avis bien clair et un peu à contre-courant concernant le jeune Titi du PSG. « Ce qui va être important, c'est de savoir comment ils vont gérer les compétitions cet été. Il y a les Jeux Olympiques avec Henry et je pense qu'il a un rôle important. Il est capitaine. Moi, j'aimerais bien le voir avec Henry. C'est dans la continuité et il y a une compétition extraordinaire qui va se dérouler. Et puis après, les A ça arrivera tranquillement. S'il est pris là, c'est très bien pour lui mais j'espère qu'il restera avec Henry », a notamment indiqué Laure Boulleau, qui estime que Warren Zaïre-Emery n'a pas forcément fini son cycle naturel avec les Espoirs avant de découvrir le plus haut niveau international. Réponse prochainement donc, même s'il parait peu probable que Didier Deschamps fasse l'impasse sur la possibilité d'appeler un joueur dans la forme de WZE, surtout qu'Aurélien Tchouameni sera indisponible pendant plusieurs semaines.