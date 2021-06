PSG : Benzema, Neymar… Riolo fait un reproche à Mbappé

Dans : PSG.

Dimanche après-midi, Kylian Mbappé a répondu à la polémique avec Olivier Giroud en conférence de presse.

L’attaquant du PSG et de l’Equipe de France a notamment répondu à l’attaquant de Chelsea, qui avait regretté après la victoire contre la Bulgarie que les ballons ne lui arrivaient quasiment jamais dans les pieds malgré ses appels incessants. « J’ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire. Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement » a regretté Kylian Mbappé en conférence de presse. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo a réagi aux propos de l’avant-centre du PSG et des Bleus. Louant la maturité exceptionnelle de Kylian Mbappé, le chroniqueur de l’After Foot a néanmoins émis un bémol au sujet de l’obsession de l’ancien Monégasque à vouloir systématiquement trouver Karim Benzema.

« Je trouve Mbappé extraordinaire. Il est intelligent, il dit les choses, il répond aux journalistes. La France sera forte si elle passe au-dessus des petites histoires qu’il y a dans un vestiaire car c’est basique, même dans les vestiaires des équipes de quartier, il y a des histoires comme ça. S’ils n’arrivent pas à passer au-dessus, ça voudra dire que ce n’est pas une équipe forte. Mbappé montre que c’est un mec qui peut parler de tout, qui n’a pas peur de parler. En revanche, Mbappé en fait trop avec Neymar et sur les deux matchs qu’il a fait avec Benzema, il en a trop fait aussi. A trop vouloir échanger qu’avec lui, parfois, ça perd un peu en efficacité quand deux mecs veulent trop se régaler. Mbappé était en fixette sur Benzema » a lancé Daniel Riolo, pour qui Kylian Mbappé gagnerait en efficacité en variant plus son jeu, plutôt que de s’appuyer systématiquement sur Neymar au PSG et Karim Benzema en Equipe de France.