EdF ‍: Barcola à l'Euro, Deschamps reçoit un ordre clair

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a remporté un succès précieux face au LOSC ce samedi en Ligue 1. Le club de la capitale a encore une fois pu compter sur un grand Bradley Barcola.

Peu de fans et d'observateurs auraient misé gros sur les bons débuts de Bradley Barcola au PSG, mais pourtant, force est de constater que l'ancien de l'OL crève l'écran. Passeur décisif face à Lille ce samedi soir et globalement auteur d'une prestation XXL, le Français prouve qu'il est déjà prêt pour le plus haut niveau. S'il n'a jamais été appelé en équipe de France, tout pourrait changer lors des prochains rassemblements. En tout cas, du côté des internautes, on pense que Bradley Barcola est plus que prêt pour avoir ses premières sélections, mais aussi jouer le prochain Euro 2024 avec les doubles champions du monde.

Barcola, l'équipe de France en ligne de mire

Via X, les internautes de tous bords n'ont en effet pas manqué de dire tout le bien qu'ils pensaient du jeune joueur du Paris Saint-Germain. Et concernant l'Euro 2024, beaucoup sont très chauds malgré la concurrence présente. « Pour s'il continue comme ça jusqu’en fin de saison » ; « Il mérite sincèrement meilleur que Nkunku Diaby Coman qui lui est blessé là » ; « Pour tous les jours » ; « Si jamais Kingsley Coman n'est pas remis à temps, je pense qu'il aura sa chance. Peut-être même qu'il aura déjà sa chance au prochain rassemblement. » ; « Les attaquants sélectionnés doivent être : Mbappé, Giroud, Thuram, Kolo Muani, Dembélé, Coman, Barcola (Grizou est un milieu mtn) » ou encore « Se passer d’un potentiel trio qui a évolué pendant 1 année ensemble à peaufiner les automatismes serait bête, surtout au vu de ses perf actuelles », pouvait-on voir ces dernières heures concernant Barcola. Réponse dans les prochaines semaines, alors que la France affrontera l'Allemagne et le Chili pour le compte de matchs amicaux les 23 et 26 mars prochains.