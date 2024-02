Barcola nouvelle star du PSG, c'est devenu réalité ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les supporters parisiens étaient dubitatifs quand le PSG a lâché 45 millions d'euros à l'OL pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Néanmoins, les performances successives du jeune homme ont calmé ses détracteurs.

Il venait à peine de gagner sa place dans le onze titulaire lyonnais que le PSG a misé 45 millions d'euros sur lui. Bradley Barcola a été le transfert surprise du club parisien l'été dernier d'autant plus qu'il fut l'un des cinq joueurs les plus chers achetés par les Parisiens. Les supporters étaient inquiets de ce transfert en Ligue 1 alors que le précédent, Hugo Ekitike, était amèrement regretté par le PSG. Finalement, l'ancien lyonnais évolue à un niveau bien supérieur à celui de l'ancien rémois en son temps. Dans un secteur très concurrentiel, Barcola a la confiance de Luis Enrique et gratte toujours plus de temps de jeu.

Barcola, le jackpot estival du PSG

Il fait bonne usage de ces opportunités avec des entrées en jeu très marquantes. Avec sa vitesse et ses qualités de dribble, Barcola réveille souvent l'attaque parisienne. Ce fut le cas samedi soir contre Lille où il a provoqué le troisième but en mettant au supplice Ismaily. La même chose était aussi arrivée en Ligue des champions, symbolisant le potentiel énorme du joueur. De quoi faire définitivement oublier toute comparaison avec Hugo Ekitike chez les supporters comme par exemple chez Nikop17 de Paris United.

Je reste persuadé que le #PSG avait davantage besoin d’un ou deux milieux de terrain plutôt que de mettre 50 M€ sur #Barcola l’été dernier. Mais je dois admettre que je me suis trompé sur les qualités de ce gamin qui est vraiment bluffant depuis quelque temps. Je lui prédisais… pic.twitter.com/WmWDM3SgiU — Nikop17 (@nikop17) February 11, 2024

« Je reste persuadé que le PSG avait davantage besoin d’un ou deux milieux de terrain plutôt que de mettre 50 M€ sur Barcola l’été dernier. Mais je dois admettre que je me suis trompé sur les qualités de ce gamin qui est vraiment bluffant depuis quelques temps. Je lui prédisais une première saison dans la lignée de cette d’Ekitike. Au final, c’est le meilleur coup du mercato parisien », a t-il écrit sur X après le match PSG-Lille. Voilà qui va encore renforcer la confiance de Barcola même s'il n'en a pas besoin. Rappelons qu'il avait été vivement critiqué après son manque d'efficacité lors de PSG-Newcastle en novembre. Il s'est amélioré par la suite, démontrant qu'il avait en plus une grosse force mentale.