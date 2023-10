Echec cuisant pour le Qatar, le PSG savoure

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar n'a pas réussi à racheter Manchester United malgré des mois de négociations et d'offres de plus en plus copieuses. Le PSG reste le chouchou de l'Emirat.

La multi-propriété est une stratégie qui se développe dans le football mondial ces dernières années, comme cela n’avait jamais été le cas auparavant. Des « galaxies » se forment avec des clubs qui sont la propriété de mêmes actionnaires, et les dangers que cela comporte. L’UEFA essaye de surveiller ce dossier sensible, interdisant notamment la participation aux mêmes compétitions européennes de clubs qui ont les mêmes actionnaires principaux, même si les contournements sont toujours possibles. Mais jusqu’à présent, les pays du Golfe qui possèdent des fonds quasiment illimités n’ont investi que sur un seul club majeur en Europe. Si les Emirats Arabes Unis possèdent plusieurs clubs, seul Manchester City est leur tête d’affiche. Pareil pour l’Arabie Saoudite, pressenti pour investir à l’OM prochainement, mais qui n’a pour l’heure que Newcastle comme fleuron.

Le Qatar visait un incroyable doublé

C’est aussi le cas pour le Qatar, qui mise tout sur le PSG pour viser la victoire en Ligue des Champions depuis plus de 10 ans, les autres clubs où il a une participation étant beaucoup moins importants. Cela aurait pu changer, vu que le Sheikh Jassim était un candidat pressenti pour racheter Manchester United, mais cela n’aura pas lieu. Les tergiversations et les demandes de plus en plus folle de la famille Glazer ont mis un terme à l’intérêt de cet investisseur qatari étroitement lié à la famille de l’Emir et qui a de nombreux dossiers communs avec QSI, la structure qui a racheté le PSG. Ce rachat aurait donc permis au Qatar d’être le premier pays à posséder deux géants européens. Cela n’aura pas lieu et cela peut être vu comme un soulagement du côté de Paris, où l’intérêt de l’Emir ne sera donc pas dilué à travers un autre énorme projet.

Le Qatar était monté jusqu’à 8 milliards d’euros, avec un investissement supplémentaire pour les infrastructures, pour racheter MU. Même si les poches de l’Emirat sont bien pleines, l’inquiétude était réelle à Paris de voir le club français, qui provoque moins d’engouement à l’international avec les départs de Neymar et de Lionel Messi ainsi que ses échecs européens, passer au second plan. Ce ne sera donc pas le cas et le PSG restera le chouchou du Qatar, même si plusieurs sources anglaises évoquent un désir de la part du pays du Golfe de continuer à suivre l’actualité du football anglais pour racheter un club si une opportunité venait à voir le jour.