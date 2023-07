EA Sports zappe Mbappé, c'est un sale coup du PSG

Dans : PSG.

En conflit avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’est plus la tête d’affiche du jeu « EA Sports FC 24 », nouvelle version de FIFA. Le Norvégien Erling Haaland est désormais privilégié au détriment de l’attaquant français, victime d’un choix des dirigeants parisiens.

Tous les coups sont permis entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Depuis que l’attaquant français a confirmé son refus de prolonger pour une année supplémentaire, le club de la capitale lui met la pression. Un ultimatum lui a été lancé : le gamin de Bondy doit signer un nouveau contrat ou partir cet été afin d’éviter un départ libre en 2024. Mais pour le moment, l’ancien Monégasque ne cède pas et persiste dans sa volonté d’honorer la dernière année de son bail. C’est dans ce contexte tendu que le Paris Saint-Germain l’a écarté du groupe de Luis Enrique… et de la promotion de « EA Sports FC 24 ».

Haaland remplace Mbappé

Le célèbre jeu vidéo, qui perdu la licence « FIFA », a choisi Erling Haaland comme tête d’affiche. C’est pourtant Kylian Mbappé qui tenait ce rôle ces trois dernières années. Mais selon nos confrères du Parisien, l’éditeur du jeu américain, dont la prochaine édition sortira le 29 septembre prochain, n’a pas renouvelé son contrat annuel avec l’international tricolore. L’autre raison de sa disparition concerne directement le Paris Saint-Germain qui, en tant que partenaire du jeu vidéo, devait désigner au moins cinq joueurs pour la promotion. Vous l’aurez compris, le champion de France n’a pas inclus Kylian Mbappé, également absent de la bande-annonce du jeu.

« Le PSG devait mettre à disposition de la campagne marketing au moins cinq joueurs pour les visuels et la vidéo de communication et il a clairement choisi de ne pas prendre le risque avec des joueurs qui ne sont pas sûrs de rester », explique une source proche de l’éditeur, qui apporte une précision sachant que l’attaquant ne figure pas non plus sur la photo du jeu où apparaissent plusieurs légendes. « EA Sports n’a pas pour autant blacklisté Mbappé, il n’apparaît juste pas avec le maillot du PSG à la demande du club », a-t-il ajouté. Autrement dit, le Paris Saint-Germain utilise toute son influence pour nuire à l’image de son nouvel indésirable.