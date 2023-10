PSG ‍: Randal Kolo-Muani, il supplie Luis Enrique d'arrêter

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est attendu à Newcastle ce mercredi, autant dans sa composition d'équipe que pour sa performance. Mais l'ancien coach de Randal Kolo-Muani prévient Luis Enrique au sujet de l'international français.

Luis Enrique a l’embarras du choix pour concocter son attaque en vue des prochains matchs du PSG. Même si quelques belles prestations ont eu lieu, un réveil est attendu pour cacher une Mbappé-dépendance qui inquiète en vue de la suite de la saison. Sur le plan offensif, Ousmane Dembélé est déjà attendu au tournant, tant la maladresse ou le manque de réussite du Français dans le dernier geste agace. Mais il y a un autre joueur français qui suscite de premiers doutes, il s’agit de Randal Kolo-Muani. A la lutte avec Gonçalo Ramos pour la place de titulaire en pointe, il est également évoqué comme capable de jouer sur l’aile droite, où Didier Deschamps l’a aussi sollicité par le passé avec les Bleus. Une solution possible pour apporter de la percussion et de la vitesse sur le côté, et donner de quoi réfléchir à l’entraineur espagnol du PSG ?

Kolo Muani, c'est dans l'axe !

🚨 Luis Enrique travaille un système en 4-2-3-1 à l’entraînement. Dembélé serait en N°10 derrière Ramos.



Mbappé et Kolo-Muani joueraient alors sur les deux ailes. pic.twitter.com/Ikt5i3nngV — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) October 2, 2023

C’est une fausse bonne idée selon son ancien entraineur à Francfort Oliver Glasner, qui a failli rejoindre l’OL en cette fin d’été, et qui estime que Kolo Muani n’a qu’une seule place si on veut avoir son potentiel maximum, et c’est dans l’axe. « Pour moi, ce n'est pas un joueur de côté. L'ailier type, c'est Ousmane Dembélé. J'avais besoin de voir un Randal Kolo Muani qui marquait des buts et, sur un côté, il faisait beaucoup de passes décisives, mais il marquait trop peu. Donc, il fallait qu'il soit dans l'axe. Mais il ne faut pas lui demander d'être statique. Ce n'est pas comme ça que je pense qu'il est le meilleur. Ce n'est pas un attaquant physique comme Olivier Giroud, par exemple, il a besoin d'utiliser sa vitesse. Il est très intelligent dans ses mouvements, il s'est aussi beaucoup amélioré avec son pied gauche la saison dernière », a livré l’entraineur autrichien, pour qui les défenses regroupées qui attendent le PSG en Ligue 1 ne sont pas un problème non plus pour un joueur capable également d’être un finisseur par son jeu de tête et son sens du but.