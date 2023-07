Dusan Vlahovic au PSG, il y a un énorme « ‍hic ‍»

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a fait de Dusan Vlahovic sa grande priorité en attaque, mais l'attaquant serbe ne donnerait pas toutes les garanties sur le plan physique après sa récente blessure.

Annoncé comme l’attaquant de pointe disponible et capable de remplir le maximum de critères sans avoir l’envergure internationale d’un Victor Osimhen ou d’un Harry Kane, Dusan Vlahovic était depuis quelques jours le grand favori pour signer au PSG. Mais selon plusieurs sources, dont Sports Zone et RMC, le PSG est actuellement refroidi par un problème physique décelé chez le buteur serbe. La pubalgie qui a provoqué son absence cette saison à plusieurs matchs de la Juventus ne donnerait pas forcément de garantie d’être complètement guérie. Si le joueur serbe et le club italien assurent que cette pubalgie n’est plus de mise, des tests auraient été passés et contrediraient cette version.

L'écart dans les négociations est énorme

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Les premiers contacts ont eu lieu entre la Juventus et le Paris Saint-Germain.



▫️La Juventus ne veut que du cash et un transfert cet été, au grand dam de Paris, qui espérait un prêt avec OAO.



▫️Paris propose une formule proche de 62M€, très loin des attentes… https://t.co/ZowaJlPKQi pic.twitter.com/1HivFtkg1A — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 20, 2023

De quoi remettre en cause l’arrivée du joueur révélé à la Fiorentina, ou du moins le prix demandé par la Juventus. La Vieille Dame a besoin d’argent, et réclame 90 millions d’euros pour son buteur. Le PSG est prêt à mettre 60 millions d’euros sur la table, mais l’énorme différence entre les deux offres ne laisse pas vraiment d’espoir pour un accord immédiat. Surtout qu’au départ, Luis Campos misait sur un prêt avec option d’achat obligatoire, ce qui ne satisfait pas du tout au club du Piémont. Il reste à savoir si les obstacles seront surmontés dans cette affaire, alors que le Paris SG a besoin d’acheter un joueur de pointe, et que Vlahovic a envie de venir à Paris, pour gagner des titres et disputer la Ligue des champions.