Droit de réponse de Laurent Gutsmuth

Dans : PSG.

DROIT DE REPONSE

Maître Laurent BENOUAICH, Avocat au Barreau de PARIS, fait valoir le droit de réponse qu’entend exercer Monsieur Laurent GUTSMUTH représentant de la société SPORTS & CO, suite à la diffusion d’un article sur notre site Internet.

« Le 8 décembre 2019, le site internet www.foot01.com, a fait paraître un article intitulé « PSG : Idrissa Gueye au cœur d'une embrouille à 5ME » Cet article recèle des informations totalement erronées ainsi que des allégations diffamatoires et calomnieuses de nature à nuire publiquement à mon honneur, mon intégrité et à ma réputation.

Il y est en effet prétendu que dans le cadre des conditions d’arrivée de Monsieur Idrissa Gana GUEYE au Paris Saint-Germain Football Club (PSG), j’aurais perçu et conservé une commission de 5 millions d’euros. Et que de ce fait, les dirigeants du PSG auraient tenté à plusieurs reprises de régler ce litige, des échanges auraient vainement eu lieu pour essayer de trouver une issue favorable, et que n’y étant pas parvenus, ils ne souhaiteraient plus travailler avec moi. Votre article fait à ce titre référence et renvoie à un article qui avait été publié le 6 décembre 2019 sur le site soccerlink.fr. Cet article a depuis été supprimé par Soccerlink et remplacé par mon droit de réponse (https://soccerlink.fr/2019/12/11/non-classe/droit-de-reponse-de-mr-gutsmuth-pour- laffaire-idrissa-gueye-4368.html)

Je m’élève de la même façon avec la plus grande fermeté contre l’ensemble de vos allégations choquantes et manifestement publiées sans la moindre prudence ou vérification préalable. Le minimum eut été de se renseigner éventuellement auprès de moi d’ailleurs. Ainsi, le montant de la commission que vous évoquez est très loin de correspondre à une quelconque réalité. Par ailleurs et à date, il n’y a eu aucune perception de ma part de quelque commission que ce soit suite à l’arrivée de Monsieur Idrissa Gana Gueye au PSG. De même, à aucun moment, ni le joueur, ni les dirigeants du Paris Saint-Germain Football Club ne m’ont évoqué un quelconque mécontentement me concernant.

Il ni n’est ni tolérable ni acceptable que de telles fausses informations puissent se rependre.J’engagerai à ce titre toutes poursuites judiciaires contre les auteurs de ces affirmations mensongères et poursuivrai quiconque s’autoriserait à les colporter ou à y donner un quelconque crédit. »