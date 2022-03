Draxler l'avoue, ça ne va plus au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

De nouveau sélectionné avec l’Allemagne, Julian Draxler sait qu’il va devoir trouver du temps de jeu ailleurs qu’au PSG pour viser la Coupe du Monde 2022.

Julian Draxler a connu un petit trou d’air en sélection. Cadre de la Mannschaft ces dernières saisons, le joueur de 28 ans avait été écarté de la liste depuis octobre 2020, à cause de blessures et des choix des sélectionneurs. Mais durant cette trêve internationale du mois de mars, l’ancien de Wolfsbourg a retrouvé ses compatriotes. Auteur d’un match plein face à Israel samedi (2-0), l’ailier droit sait qu’il va devoir batailler pour garder sa place en vue du Mondial au Qatar. D’autant plus qu’il a été mis sous pression par Hansi Flick, qui sait que le temps de jeu de Draxler au PSG n’est « pas satisfaisant » et qu’il va devoir « prendre ses propres responsabilités et évaluer la situation ».

« Ma situation au club n’est pas simple »

Aligné 861 minutes en 24 matchs sous le maillot du PSG cette saison, Draxler se dit prêt à quitter Paris pour retrouver plus de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. « Je suis heureux d’avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps. Je suis toujours convaincu d’avoir la qualité pour cette équipe. Ma situation au club n’est pas simple. Je manque de rythme. J’ai besoin de jouer plus de matchs en vue de la Coupe du Monde. Nous verrons ce qui se passe cet été. Je n’en ai pas parlé personnellement avec le sélectionneur, mais il nous a déjà dit, en tant qu’équipe, qu’il avait besoin de joueurs en forme, qui soient dans le rythme », a lancé, sur SPORT1, Draxler, qui avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2024 l’été dernier. Mais même s’il se sent bien à Paris, l’Allemand va devoir trancher entre le sportif et le financier…