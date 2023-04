Donnarumma tue les critiques en 90 minutes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Souvent critiqué lors des derniers mois, au point que certains regrettaient le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest, Gianluigi Donnarumma a livré un match stratosphérique contre Nice. Le gardien italien du PSG a fait taire les rageux en 90 minutes.

Pas vraiment mis en valeur dans le parcours européen du Paris Saint-Germain, puisqu’il n’a pas réellement été décisif lors du double duel perdu face au Bayern Munich, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie sait que ses performances lui valent bien des critiques, et pas qu’en France. Plutôt discret dans les médias, le géant (1,96m) italien est bien conscient qu’il doit faire plus et mieux dans les buts parisiens, au moment même où un certain Mike Maignan, formé au PSG, brille avec l’équipe de France et l’AC Milan. C’est dans ce climat pas totalement serein que Gigio Donnarumma a probablement livré samedi contre Nice un de ses meilleurs matchs sous le maillot des champions de France. Décisif à plusieurs reprises, notamment à bout portant sur une frappe de Pepe qui aurait permis au Gym d’égaliser avant la pause, Donnarumma reçoit des louanges après cette masterclass.

Gigio Donnarumma c'était un mur

Dans Le Parisien, le gardien de but international du PSG reçoit la note la plus haute avec un 8,5 sur 10. « Le gardien italien a totalement pris feu sur la pelouse de Nice. Il a étalé toute sa classe avec un arrêt réflexe de la jambe devant Pepe (43e), une détente horizontale face à Moffi et Boudaoui ou encore une belle capacité à se jeter au sol encore face à Pepe. En plus, la chance était avec lui sur cette frappe de Dante repoussée par la barre », écrit le quotidien francilien. De son côté, L’Equipe consacre sa grande Une au portier du Paris Saint-Germain surnommé « DonnaMURa » après sa performance à l’Allianz Riviera qui lui vaut un 9.

« Gianluigi Donnarumma n'a peut-être pas retourné tous les sceptiques à son sujet, mais il a été le grand artisan de la victoire du Paris-Saint-Germain à Nice (2-0), celui grâce auquel le club de la capitale en général, et Christophe Galtier en particulier respirent un peu mieux ce matin. À l'Allianz Riviera, le gardien international italien (52 sélections) a multiplié les arrêts et dégainé quelques parades de classe, au moment où le Gym poussait et croyait en son destin. Il a été formidable sur sa ligne, impérial dans les airs et, même au pied, il n'a pas été mauvais. Ce fut sans doute l'une de ses prestations les plus abouties cette saison et il l'a sortie juste à temps », écrit Damien Degorre au sujet de Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, Nasser al-Khelaifi, présent à Nice, a tenu à longuement saluer la performance de son gardien de but.