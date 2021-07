PSG : Donnarumma, une critique brutale venue d'Italie !

Dans : PSG.

Vainqueur de l’Euro avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma s'est engagé ce mercredi avec le Paris Saint-Germain. Un choix critiqué par son compatriote Antonio Cassano, persuadé que le futur Parisien ne fait pas partie des références à son poste.

Sous pression après son désaccord avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma ne pouvait pas mieux répondre à ses compatriotes. Le gardien de l’Italie n'a cessé de briller pendant l’Euro remporté cet été. Mieux, le portier en fin de contrat chez les Rossoneri a été élu meilleur joueur du tournoi. Autant dire que cette double récompense fait déjà de lui l’un des meilleurs à son poste.

Les doutes de Cassano

Ce n’est pourtant pas l’avis d’Antonio Cassano qui considère qu’un gardien de très haut niveau doit rejoindre un club plus huppé que le Paris Saint-Germain. « Si tu es le meilleur gardien au monde, pourquoi le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone ne te recrutent pas ? Neuer a 36 ans. Si Donnarumma est le meilleur gardien du moment, prends Courtois et Ter Stegen et mets-les à la porte. Mais au lieu de ça, il va au PSG », a lâché l’ancien attaquant sur la chaîne Twitch de Christian Vieri Bobo TV. A croire que Gianluigi Donnarumma ne fait toujours pas l’unanimité dans son pays.

Les commentaires d’Antonio Cassano restent tout de même contestables dans la mesure où le MVP de l’Euro va rejoindre un membre du dernier carré de la Ligue des Champions lors des deux dernières saisons. De plus, le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone, satisfaits de leurs gardiens respectifs, et dont les finances ne permettent pas une telle signature cet été, n’avaient aucune raison de se lancer sur la piste Gianluigi Donnarumma. Certains diront que le Paris Saint-Germain, bien protégé par Keylor Navas, n’en avait pas non plus besoin. Sauf que le directeur sportif Leonardo, lui, avait les moyens de réaliser ce joli coup.