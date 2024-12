Donnarumma se moque du PSG, la sanction tombe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique s'interroge sur le poste de gardien de but titulaire du PSG, cela n'empêche pas Gianluigi Donnarumma de prendre Paris de très haut. Il risque de le payer.

Le gardien de but international italien du Paris Saint-Germain est en fin de contrat en juin 2026, et s'il ne prolonge pas d'ici à l'été prochain, alors il est évident que Nasser Al-Khelaifi le laissera partir en échange d'un chèque. Depuis des semaines, les représentants de Gianluigi Donnarumma négocient une prolongation avec Luis Campos, mais la situation est désormais très tendue comme le confirme RMC. Si tout semblait aller dans le bon sens pour que Gigio reste plus longtemps au PSG, ses performances sportives ne sont plus au niveau de son appétit financier. Celui que les supporters milanais ont surnommé Dollarumma estime que son salaire actuel (12ME par an) doit être revu à la hausse par les champions de France. Mais forcément, ça coince, car les dirigeants parisiens estiment que le gardien de but de 25 ans a probablement oublié qu'il n'était pas réellement au niveau espéré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Prolongation de contrat ou pas, Luis Enrique n'a que faire des exigences de Gianluigi Donnarumma, et il l'a prouvé en envoyant l'Italien sur le banc de touche contre le Bayern Munich. On peut même à présent dire que le Paris Saint-Germain a deux gardiens de but avec le numéro 1, puisque Matvey Safonov est un titulaire en puissance. Alors même que sans être désagréable, le portier russe n'est pas une flèche non plus. Face à l'appétit financier de Donnarumma, et compte tenu de la situation sportive, le PSG refuse de répondre aux exigences salariales de celui qui était arrivé libre de l'AC Milan en 2021. Et dans le même temps, Luis Campos commence à regarder sur le marché quel gardien de but pourrait venir renforcer l'effectif parisien la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, le nom de Diogo Costa, le gardien de but du FC Porto, avait été évoqué du côté du Parc des Princes. Pour faire venir ce dernier à la place de Gianluigi Donnarumma, il faudra débourser 75 millions d'euros, mais le PSG n'ayant jamais réellement réussi à régler le dossier des gardiens, cela pourrait enfin permettre de régler le problème une bonne fois pour toutes. En attendant, les agents de Donnarumma sont prévenus, la gourmandise financière de Gigio ne passera pas.