PSG ‍: Safonov titulaire, Luis Enrique se justifie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a surpris tout le monde en titularisation Matvey Safonov pour le match face au Bayern Munich de ce mardi soir.

Peu avant le match face au Bayern Munich, la feuille de match a été dévoilée et le PSG a décidé de changer de gardien. Pour faire face à l’ogre allemand, Luis Enrique a décidé de confier la défense de ses cages à Matvey Safonov, qui a été utilisé avec réussite contre Toulouse après la trêve, et semble avoir des qualités qui ne laissent pas indifférent l’entraineur espagnol. Alors que Gigio Donnarumma peine à convaincre dans les grandes affiches, le Russe va être scruté de près pour cette rencontre mais Luis Enrique a tenu à assumer totalement son choix avant le coup d’envoi, au micro de Canal+.

« Je fais mes choix en fonction de ce que je vois sur le terrain, de ce qui est le mieux pour l’équipe et de ce que fait l'adversaire. Il est évident que c'est une équipe qui nous ressemble, qui presse très haut, et on va avoir besoin de l'aide de notre gardien face à ça », a livré le coach parisien, qui sait que son choix va beaucoup faire parler puisque l’Italien était le titulaire inamovible ces dernières années dans les matchs européens.