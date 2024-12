Donnarumma ‍: Pas de carton rouge, l'arbitrage fait scandale

Dans : PSG.

L’arbitrage de François Letexier fait scandale à la mi-temps de ce choc entre le PSG et Monaco, car on peut légitimement se demander comment Wilfried Singo a échappé à un carton rouge direct ou au minimum à un second carton jaune pour sa grossière faute sur Gianluigi Donnarumma.

C’est indiscutablement le fait marquant de cette première mi-temps entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. A quelques minutes de la mi-temps, Wilfried Singo a dévisagé Gianluigi Donnarumma, lequel a été contraint de céder sa place à Matvey Safonov. Le gardien italien du PSG est marqué au visage et l’oeil n’a pas été loin de prendre cher, ce qui aurait bien sûr été dramatique. Malgré les stigmates sur le visage de « Gigio » Donnarumma, Wilfried Singo n’a pas été exclu à la surprise générale par François Letexier, qui ne lui a même pas mis de carton jaune pour cette action. Un scandale absolu pour la quasi-totalité des observateurs.

« Si M. Letexier n’avait pas sorti un rouge immérité pour Harit il aurait déjà exclu Singo mais là il n’a pas voulu “gâcher” un deuxième choc de L1 alors que le rouge aurait été (à mon avis) logique » publie Florent Germain, journaliste pour RMC, étonné de voir l’incohérence des décisions d’un même arbitre d’un match à l’autre. « François Letexier ne doit plus arbitrer un match de ligue 1. Il se contredit sans cesse dans ses propos », « Pas de carton rouge ni même de jaune (Singo avait déjà un avertissement). Pas de Var consultée par Letexier. Donnarumma est sorti avec la balafre d’Al Capone. Le jeu a repris comme si de rien n’était. C’est génial », « Il n’y a pas eu carton rouge. Il n’y a pas eu carton jaune. Il n’y a pas eu de faute. Donnarumma est sorti sur blessure, le visage défiguré. Il a un crampon sur l’orbite de son œil. Letexier et le VAR doivent être sanctionnés c’est scandaleux », « On attend avec impatience les explications de Monsieur Letexier à la fin du match. Les incohérences dans l’arbitrage » ou encore « Letexier il a mis rouge à Harit sans aller voir la VAR pour moins que ce qu’a fait Singo sur Donnarumma. Si les arbitres ne sont même plus cohérent entre eux mêmes ça va être de plus en plus difficile de les comprendre » peut-on lire sur X où journalistes et comptes communautaires se rejoignent tous sur un fait évident : le défenseur de l’AS Monaco aurait dû être exclu pour ce geste d’une dangerosité extrême à l’encontre de Gianluigi Donnarumma. Un incident qui n’a pas fini de faire polémique.