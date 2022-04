Donnarumma-Navas, il accuse le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a mis en concurrence Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma tout au long de la saison. Pour Fabien Barthez, le club de la capitale s'est raté en faisant ce choix et le paie au prix fort.

A l’heure de la reprise de la Ligue 1, on ne sait pas qui de Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma sera titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain à l’occasion de la réception de Lorient ce dimanche soir dans un Parc des Princes qui sera frondeur. En refusant d’établir une hiérarchie entre le gardien costaricien et son concurrent italien, ce qu’il a assumé depuis le début de saison, Mauricio Pochettino doit assumer une partie de l’erreur grossière de l’ancien Milanais contre le Real Madrid, Gigio ayant clairement relancé les Espagnols en se déchirant face à Karim Benzema. Même s’il estime que l’attaquant français de Madrid a commis une faute sur Gianluigi Donnarumma, Fabien Barthez confie dans L’Equipe que mentalement la situation des portiers parisiens est intenable et que l’Italien a payé au prix fort ce climat de concurrence au sein du club de la capitale. Pour le champion du monde 98, le PSG a payé au prix fort son non-choix.

Paris n'a pas tranché, Donnarumma et Navas paient le prix fort

Fabien Barthez, qui sait de quoi il parle, estime que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ne méritent pas ce qu’il se produit au PSG cette saison. « J’adore Donnarumma, j’observe ses performances depuis longtemps et, pour moi contre Madrid, il y a faute de Benzema. Mais, sur ce coup-là, il a aussi manqué d'humilité. Mais, dans un sens, ce qui lui est arrivé est logique. Il gagne l'Euro, il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas. Je respecte beaucoup les entraîneurs, je respecte énormément Mauricio Pochettino et je sais à quel point ce métier est difficile, mais mettre en concurrence deux gardiens de ce niveau, cela ne sert pas l'équipe. Quel est le message que tu envoies à tes gardiens ? Tu les places dans quelles dispositions psychologiques ? À qui tu fais vraiment confiance pour les grands rendez-vous ? Que se disent les joueurs de champ ? Tu instilles le doute chez tout le monde. Et puis, c'est la compétition qui te fait progresser, pas l'entraînement. Un mec comme Donnarumma - ou Navas d'ailleurs-, il doit jouer. Ce qu'il s'est passé au Real, c'est la conséquence de tout ça », fait remarquer, dans le quotidien sportif, le gardien de but champion du Monde avec la France en 1998 et vainqueur de la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille en 1993.

Pour Gianluigi Donnarumma, la situation est d'autant plus critique que le jeune gardien de but, déjà critiqué par les supporters de l'AC Milan qui l'accusent d'être un mercenaire, n'a pas été impérial lors de la défaite contre la Macédoine du Nord. Et s'il ne porte pas seul sur ses solides épaules l'élimination de l'Italie dans la course au Mondial 2022, le gardien de but du PSG et de la Squadra Azzura a pris une nouvelle vague de critiques et d'insultes depuis l'énorme désillusion italienne. Au point même que certains médias évoquent une déprime qui pourrait décider Gigio à revenir en Serie A la saison prochaine.