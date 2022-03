Le PSG éliminé, un scandale arbitral de plus ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est en colère après son élimination face au Real Madrid. Le premier coupable désigné est l'arbitre de la rencontre, qui a fait basculer le match.

C’est le tournant du match. Trois ans après la toile de Gianluigi Buffon qui avait lancé l’incroyable élimination du PSG face à Manchester United, c’est Gianluigi Donnarumma qui a précipité la chute du club parisien. Les coéquipiers de Kylian Mbappé maitrisaient totalement les débats pendant une heure de jeu, gérant leur double avance assez royalement, même si cela comprenait toujours une part de risque à repartir de derrière jusqu’à très bas. Il aura fallu attendre l’heure de jeu pour voir le match basculer sur une situation quasiment inédite à ce niveau.

Sur une passe en retrait, le gardien italien a pris comme il en a l’habitude tout son temps pour essayer de trouver la meilleure solution, quitte à jouer un peu avec le feu. Et finalement, l’ancien du Milan AC s’est même brulé puisque Karim Benzema est allé au pressing, l’a bousculé juste comme il faut, provoquant une relance complètement ratée et le but au final de l’attaquant français. Le début de la fin pour le PSG, qui avait toujours le match en mains sur le plan comptable, mais s’est totalement écroulé pour concéder trois buts au final et une élimination. Après le match, Mauricio Pochettino était bien évidemment totalement abattu, mais l’entraineur parisien ne digérait toujours pas ce premier but validé, alors que Karim Benzema charge le gardien du Paris SG sans toucher le ballon.

Le but qui change tout est-il valable ?

Ce que Donnarumma a vivement contesté, au point de prendre un carton jaune. Et pourtant, l’entraineur du PSG Mauricio Pochettino conteste fortement la validité de ce but qui a tout changé. « Expliquer ce qui s'est passé, c'est facile, il y avait faute sur Donnarumma lors du premier but et ça a tout changé. C'est difficile de ne pas parler de cette grosse erreur d'arbitrage, que je ne comprends pas et que je ne pardonnerai pas. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR. À partir de cette action, tout a changé dans le stade, nos joueurs étaient énervés, même s'il faut reconnaître que nous avons fait des erreurs. Mais quand l'émotion s'en mêle, le football change complètement. Je suis très en colère et frustré par cette situation. C'est le pire qui pouvait nous arriver. On a perdu le match en dix minutes. Pour moi l'action de Benzema sur Donnarumma, c'est une faute et ça a tout changé », a pesté l’entraineur du Paris SG, rapidement rejoint par un Leonardo qui n’a pas ménagé l’arbitre de la rencontre.

Leonardo et son appel à la VAR

Le directeur sportif ne comprend pas comment la VAR ne s’est pas penchée là dessus. « C’est un peu dur, on peut analyser beaucoup de choses, parler d’une équipe qui a dominé pendant une heure et après c’est pas pour nous excuser mais la faute sur Donnarumma change les choses. La faute, elle existe, elle est claire et c’est pas possible de ne pas consulter la VAR dans ces moments-là… », a souligné le dirigeant brésilien, qui sait néanmoins que tout le monde retiendra la boulette