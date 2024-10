Donnarumma humilié par cet ancien de Canal+

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma attaque sa troisième année au PSG, où il fait désormais office d’ancien. Malgré tout, le gardien italien est encore loin de faire l’unanimité et ses performances font encore l’objet de vifs débats.

Infranchissable en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma est loin d’être aussi impérial en Ligue des Champions. Il y a quelques jours, le gardien du Paris Saint-Germain a une fois de plus étalé ses limites dans une grande affiche européenne. Sur la pelouse d’Arsenal, l’ancien portier de l’AC Milan n’a pas été irréprochable sur les deux buts inscrits par les Gunners, avec une mauvaise sortie aérienne sur le but de Kai Havertz, et une passivité inquiétante sur celui de Bukayo Saka. A 25 ans, le natif de Castellammare di Stabia est pourtant excellent aussi bien en Ligue 1 qu’en sélection.

Mais à force de voir qu’il ne passe pas le cap en Ligue des Champions, le PSG devrait peut-être se tourner vers un autre gardien. Dans son émission sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué ce cas épineux et pour l’ancien journaliste de Canal+, la gestion des gardiens à Paris est un véritable mystère. Le départ de Keylor Navas ou encore le recrutement de Matvey Safonov sont incompréhensibles pour le journaliste, effaré par la gestion du PSG à ce poste.

Donnarumma, Navas, Safonov, il flingue la gestion des gardiens au PSG

« Le PSG avait un gardien qui donnait satisfaction à tout le monde en la personne de Navas mais ils ont pris Donnarumma. C'est la force du PSG, qui est capable de se trouver des problèmes là où il n'y en a pas ! Donnarumma est très fort en sélection italienne, très bon en Ligue 1 mais pas en Champions League. Je ne comprends pas que Donnarumma ne travaille pas ses défauts depuis plusieurs années. Quand il y a un souci au niveau des sorties aériennes et que tu ne fais rien pour t'améliorer, il y a un vrai souci. Et en plus, tu lâches vingt barres sur Safonov, qui n'a rien montré » a regretté Pierre Ménès, véritablement interloqué par les choix du PSG en ce qui concerne les gardiens depuis plusieurs années.

Le choix de recruter Gianluigi Donnarumma pour zéro euro est pourtant difficilement discutable, tant l’opportunité était magnifique de s’offrir un top gardien de seulement 22 ans à l’époque pour zéro euro. Le Paris Saint-Germain pouvait difficilement imaginer que son portier italien, si brillant en sélection, éprouverait autant de difficultés en Ligue des Champions. A tel point que l’on se demande si la solution ne serait finalement pas de s’en débarrasser et de miser sur un nouveau gardien l’été prochain.