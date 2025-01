Donnarumma et le PSG sont d'accord, tout est fini

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Gianluigi Donnarumma à la fin de la saison est de plus en plus évident. Le gardien italien a accepté l’idée d’un avenir loin du Paris Saint-Germain, qui veut tourner la page avec l’ancien Milanais.

Quatre ans après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est sur le départ. Le club parisien adore Lucas Chevalier et aimerait faire du Lillois son gardien titulaire la saison prochaine. Le départ de l’international italien est donc nécessaire et la tendance se confirme au fil des jours à ce sujet. Un intérêt de l’Inter a été évoqué récemment, une destination qui pourrait bien convaincre le principal intéressé de faire ses valises. A en croire les informations du compte PSG Inside Actu, il n’y a en tout cas aucun frein à un potentiel départ de Gianluigi Donnarumma à la fin de la saison car le joueur, sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2026, est ouvert à un nouveau challenge sans vraiment s'accrocher à sa place dans la capitale française. Le compte insider confirme que sa prolongation dans la capitale a été mis en suspens et que le joueur est très favorable à un départ en Italie.

Le PSG espère récupérer un gros chèque

Le Paris Saint-Germain peut donc mettre le champagne au frais, d’autant que selon notre confrère, un potentiel transfert de « Gigio » Donnarumma va rapporter « une somme conséquente » au champion de France en titre. Même si le contrat de son gardien arrivera à échéance dans douze mois, le PSG n’a aucunement l’intention de le brader et compte bien récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros avec cette vente. Une belle plus-value se profile donc pour le club parisien qui, rappelons-le, avait réalisé un très gros coup il y a quatre ans avec la signature de Gianluigi Donnarumma en tant que joueur libre, et donc pour zéro euro.

« L'été 2025 s’annonce donc agité pour le poste de gardien de but au PSG » conclut le compte X, qui a déjà évoqué comme d’autres médias l’intérêt de Luis Enrique et de Luis Campos pour Lucas Chevalier afin de prendre la succession de Gianluigi Donnarumma. De longues négociations vont maintenant avoir lieu avec Lille, dont le président Olivier Létang ne fera aucun cadeau à son ancien club pour la vente du gardien français de 23 ans.