Donnarumma avoue avoir craqué après Milan-PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Enfant du Milan AC, Gianluigi Donnarumma a quitté gratuitement les Rossoneri pour le PSG en 2021. Depuis, il est l'ennemi public numéro 1 des supporters milanais. Il a d'ailleurs reçu un accueil très hostile en Ligue des champions, lequel ne l'a pas laissé insensible.

Qui aime bien, châtie bien. Dans le cas de Gianluigi Donnarumma, on peut dire que le Milan AC pleure encore la perte de l'un de ses chouchous. Si Mike Maignan assure dans les cages milanaises, Donnarumma représentait l'enfant du club par excellence. Le portier italien a été formé à Milan, débutant en professionnel à 16 ans seulement. Il s'est rapidement installé comme titulaire chez les Rossoneri, devenant l'un des leaders du vestiaire. La déception des Tifosi a été immense quand il a quitté le club pour aller au PSG après un Euro 2020 exceptionnel. La plaie est d'autant plus douloureuse qu'il n'a même pas offert d'indemnité de transfert à son club formateur. Depuis, la colère est grande à Milan à la simple évocation du nom Donnarumma.

Ému, Donnarumma s'est retenu pendant Milan-PSG

En sélection nationale ou en club, Gianluigi Donnarumma est conspué quand il vient à San Siro. Mardi dernier en Ligue des champions, on a atteint des sommets de rejet lors de Milan-PSG. Le portier italien a été hué pendant 90 minutes, le tout accompagné de chants hostiles et injurieux. Les supporters ont même produit et lancé des billets à son effigie avec le surnom « Dollarumma ». Un accueil difficile même si un footballeur professionnel comme le gardien parisien est censé en avoir vu d'autres. Néanmoins, convié à la cérémonie du temple de la renommée du football italien de Coverciano lundi, « Gigio » a confié avoir beaucoup pris sur lui pendant sa très mauvaise soirée de mardi dernier.

« Ce n'était pas facile en octobre 2021 (pour Italie-Espagne à Milan en Ligue des Nations) et ce n'était pas facile non plus maintenant. [...] Vous essayez de ne pas vous laisser distraire sur le terrain et de tout donner pour aider votre équipe. Après le match, vous avez tendance à le ressentir davantage et à laisser partir vos émotions, mais sur le terrain, vous essayez de ne pas vous laisser affecter. J'ai beaucoup grandi à cet égard », a t-il indiqué. Souvent critiqué pour ses erreurs dans les matchs cruciaux comme au Real en 2022, Donnarumma a sorti un grand match à Milan. Le signe pour le PSG des progrès mentaux considérables réalisés par son portier italien.