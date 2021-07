Donnarumma arrive à Paris, son message touchant à Milan

Dans : PSG.

Attendu ce mercredi 14 juillet à Paris, Gianluigi Donnarumma a adressé via les réseaux sociaux un long message d'au-revoir à l'AC Milan.

Ce sera officiel dans les prochaines 24 heures, Gianluigi Donnarumma portera la saison prochaine le maillot du Paris Saint-Germain, lui qui a ébloui l’Europe avec la Squadra Azzurra. Après avoir fait toute sa jeune carrière à l’AC Milan, Gigio va découvrir un nouveau club, le PSG, et un nouveau championnat, la Ligue 1. Alors, avant de quitter l’Italie pour la France, le portier de l’équipe d’Italie a adressé un long message d’au-revoir.

« Nous nous sommes battus, nous avons souffert, nous nous sommes réjouis TOUS ENSEMBLE. Accompagnés de votre grande affection, de votre enthousiasme nous sommes sur le toit de de l’Europe. VIVA L'ITALIA. J'adresse ce message à mes entraîneurs, à ceux qui ont fait et font partie du Club, ainsi qu'à nos fans qui font partie intégrante de ce qui est une famille depuis de nombreuses années. Avec le maillot Rossoneri, j'ai également atteint des objectifs personnels forts, comme faire mes débuts à 16 ans en Serie A. J'ai vécu des années extraordinaires que je n'oublierai jamais. Maintenant le moment est venu de vous dire au-revoir, un choix qui n'a pas été facile en effet, et un message ne suffit pas à l'expliquer. Ou peut-être que cela ne peut même pas être expliqué parce que les sentiments les plus profonds peuvent difficilement être traduits en mots. Ce que je peux dire, c'est que parfois il est bon de choisir de changer, de relever des défis différents, de grandir, de se compléter. Les Rossoneri que j'ai rencontrés, du premier au dernier jour, resteront toujours dans mon cœur comme une partie importante, voire fondamentale du chemin de vie qui a fait de moi ce que je suis. Je souhaite à Milan tous les succès possibles et je le fais avec mon cœur, pour l'affection qui me lie à ces couleurs, un sentiment que la distance et le temps ne peuvent effacer », a confié Gianluigi Donnarumma avant de s’engager avec le Paris Saint-Germain.