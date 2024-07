Désiré Doué au PSG, le Qatar prend un risque fou

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est attendu au tournant cet été lors du marché des transferts. Pour le moment, le club de la capitale a du mal à finaliser les arrivées des joueurs courtisés.

A Paris, l'inquiétude commence à se faire sentir. Alors qu'un gros mercato estival est promis aux fans et observateurs, le PSG n'arrive pas à conclure ses principaux dossiers. La reprise de l'entrainement pointe le bout de son nez et Luis Enrique est encore très loin d'avoir les joueurs qu'il veut. Pourtant, l'Espagnol ne manque pas d'idées. Parmi les joueurs qui lui plaisent beaucoup : Désiré Doué. Le milieu de terrain du Stade Rennais est également courtisé par d'autres grands clubs européens. D'ailleurs, seul le Bayern Munich aurait fait une offre ferme au club breton et est donc en négociations pour la signature du prodige tricolore. Le PSG n'a cependant pas dit son dernier mois à en croire les informations de Loïc Tanzi.

Doué au PSG, tout se complique mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par dd33 (@desire.doue)

Sur son compte X, le journaliste a en effet fait une mise au point concernant le dossier Doué au PSG. Pour lui, les champions de France restent dans la course et ont même promis de bouger prochainement : « Le Bayern a donc attaqué sur Doué et Paris a immédiatement (via un communiquant externe au club, mais qui travaille pour quelqu’un au club) fait savoir qu’ils allaient se positionner. Stratégie de diversion pour une autre piste ? Il ne faut pas que le PSG tarde dans ce dossier. Attention, ça ne veut pas dire que Doué ne viendra pas au PSG. Mais ces personnes expliquent depuis plusieurs jours que ça va bouger et pour l’instant, il n’y a que le Bayern qui a bougé. Les dossiers ne sont pas évidents. Il y avait Cherki, Kvara, Yoro… Osimhen ce n’est pas fini… et le club essaye encore de vendre certains éléments ». Pas vraiment de quoi rassurer dans la capitale, alors qu'une grande partie des amoureux du club veulent absolument voir Désiré Doué signer et enflammer le Parc des Princes.