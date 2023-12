Des fruits pour son anniversaire, Mbappé fête à sa façon

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Au lendemain de la victoire contre Metz (3-1), avec un doublé à la clé, Kylian Mbappé a fêté son 25e anniversaire en privé. L’attaquant du Paris Saint-Germain, fidèle à lui-même, n’a pas fait de folies pour l’occasion. Le gâteau d’anniversaire a donc été remplacé par de la nourriture beaucoup plus saine.

Kylian Mbappé se souviendra longtemps de son 25e anniversaire. Plus que son doublé réalisé face à Metz, l’attaquant du Paris Saint-Germain retiendra l’apparition de son frère Ethan Mbappé dans le temps additionnel, pour sa première avec l’équipe professionnelle. C’était déjà un beau cadeau pour le capitaine de l’équipe de France qui a pu partager ses premières minutes avec son petit protégé sur un terrain de Ligue 1. Mais la vraie fête a eu lieu le lendemain soir.

Accompagné de ses proches, dont Marco Verratti qui est rentré du Qatar pour lui, Kylian Mbappé a fêté son 25ème anniversaire ce soir. 🎂🥳 pic.twitter.com/Fssj2Llovd — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 22, 2023

Son meilleur ami Achraf Hakimi, qui a bien profité du panier de basket installé pour l’occasion, était évidemment de la partie. Tout comme son ancien coéquipier Marco Verratti, venu du Qatar où il évolue depuis cet été, avec sa femme Jessica Aïdi. Cette dernière a d’ailleurs partagé une vidéo de l’événement où l’on assiste à l’arrivée, non pas du traditionnel gâteau d’anniversaire, mais d’une grosse corbeille de fruits !

Mbappé ne fête pas comme Neymar...

Eh oui, même en fêtant son anniversaire pendant la trêve hivernale, juste avant les fêtes de fin d’année, Kylian Mbappé reste un modèle de professionnalisme. De quoi rappeler sa fameuse déclaration après la défaite contre le Bayern Munich (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions en février dernier. « Il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé, on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. (...) Il faut que chacun mange bien, dorme bien », avait réclamé le Parisien, dans une possible pique envers son coéquipier Neymar.

Sans surprise, le Brésilien ne faisait pas partie des invités. Le milieu offensif d’Al-Hilal n’a sans doute pas souhaité un joyeux anniversaire au Français, contrairement à Sergio Ramos qui a publié une capture d’écran de son appel vidéo avec Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. « Vous me manquez », a écrit l’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain, qui n’a apparemment pas raté une grande fiesta.