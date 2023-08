Dénouement brutal dans le dossier Griezmann à Paris

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain, c'est la dernière folle rumeur qui enfle. Si le club de la capitale est déjà positionné sur le dossier d'un autre international tricolore en la personne de Randal Kolo Muani, Grizou est annoncé proche de rejoindre le PSG.

Bien qu'il soit supporter de l'OM, comme il l'a souvent rappelé, Antoine Griezmann fait depuis 24 heures l'objet d'une rumeur qui l'envoie avant la fin du mercato, et à la demande de Kylian Mbappé, vers le PSG. Un transfert qui ne serait pas si surprenant, puisque Lucas Hernandez, également fan du club phocéen, a rejoint Paris cet été. Néanmoins, si l'arrivée du défenseur français était logique, c'est beaucoup moins le cas pour Griezmann qui est le joueur essentiel de l'Atlético de Madrid. Cependant, le champion du monde possède une clause libératoire de seulement 25 millions d'euros dans son contrat et le PSG réfléchirait à la faire sauter pour recruter un joueur capable de dicter le jeu. Si l'euphorie a rapidement grimpé chez les supporters parisiens, elle va vite redescendre puisque Fabrizio Romano a déclaré que le transfert n'allait pas se concrétiser.

Le PSG rêve de Griezmann, il reste à l'Atletico

Sur la plateforme The Residency, le spécialiste italien du mercato a expliqué que le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 (121 sélections) n'allait pas quitter l'Atletico de Madrid cet été. Un départ n'est pas envisagé pour le club espagnol, comme pour le joueur de 32 ans. Sur le papier, l'arrivée d'Antoine Griezmann aurait pu être bénéfique pour Paris, mais Luis Campos est déjà bien occupé avec les négociations avec Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani. Griezmann n'a jamais évolué dans le championnat français et il faudra visiblement attendre encore avant que cela ne se produise. Le nouveau numéro 7 des Colchoneros est lié avec son club de cœur jusqu'en juin 2026 et il semble peu probable qu'il rejoigne le PSG à la fin de sa carrière. Une énième rumeur à oublier pour les Parisiens.