Démission de Luis Enrique, le PSG accuse la mère de Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les coups de chaud se multiplient au Paris SG, et l'annonce de la volonté de Luis Enrique de tout arrêter a fait bondir le club francilien. Le champion de France estime que le clan Mbappé tente de mettre le feu volontairement.

La presse espagnole, si prompte à cacher sur le Paris SG, s’est régalée ce jeudi soir en annonçant la volonté de Luis Enrique de tout simplement jeter l’éponge devant la situation qui se dégrade au PSG. L’entraineur espagnol aurait du mal à avoir la moindre visibilité sur l’équipe qu’il va aligner la saison prochaine, et songerait à tout plaquer à la fin du mercato, lui qui est obligé de faire énormément de turnover dans cette préparation effectuée en Asie ces derniers jours. Seul un Neymar déchainé a permis aux Parisiens de sauver la face dans cette tournée, et ce n’est pas à même de rassurer l’ancien sélectionneur de la Roja.

Paris Saint-Germain spokeperson tells me on Luis Enrique considering to leave PSG: “Today’s rumors are as ridiculous as they are completely out of place”. 🚨🔴🔵 #PSG



Paris Saint-Germain are dismissing as “complete nonsense” stories on both Luis Enrique and Luis Campos leaving. pic.twitter.com/NzbwBeC9ha — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

Rapidement, le PSG a démenti en bloc toutes ces rumeurs. « Complètement faux », « rumeurs ridicules » et « Luis Enrique est déterminé à rester », sont les réponses du club parisien auprès des canaux habituels d’information chez les médias ou insiders. Sport est même allé plus loin en expliquant que Luis Enrique avait bien l’intention de relancer un gros projet sur les deux ans de la durée de son contrat, et qu’il avait été obligé de planifier la sortie de Kylian Mbappé, même s’il aurait préféré avoir l’attaquant français avec lui. Si le quotidien espagnol explique que la « tension est maximale » à Paris, l’idée de voir l’ancien milieu de terrain tout plaquer est impossible à imaginer. Il va néanmoins y avoir une réunion de haute importance ce lundi entre Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos afin de dresser les contours de la dernière ligne droite du mercato, dont pour le moment le technicien espagnol n’est pas satisfait, notamment en attaque. Les arrivées imminentes d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos devraient aider à faire passer la pilule, même si cela pourrait ne pas suffire.

Mbappé vs PSG, c'est la guerre dans les médias

Néanmoins, cette situation houleuse et les prestations réalisées pendant la préparation ont de quoi inquiéter. Surtout que le dossier Mbappé est toujours en cours et que son pouvoir de nuisance est assez terrible. L’émission espagnole El Partidazo de Cope s’est penchée sur la situation au sein du PSG et son journaliste vedette Pedro Morata a révélé que les doutes de Luis Enrique sont réels. Cela n’empêche pas Nasser Al-Khelaïfi d’accuser la mère de Kylian Mbappé d’avoir fait fuiter ces informations pour mettre le bazar au club et provoquer une grosse confusion qui faciliterait le départ de son fils au Real Madrid afin d'y mettre un terme.

Le canal entre Fayza Lamari et Marca, qui a révélé cette information, est ainsi dénoncé. De son côté, le journaliste espagnol affirme même que la guerre de communication entamée avec le clan Mbappé pourrit réellement le club de l’intérieur, et que les joueurs sont partagés sur la situation, surtout qu’ils ne peuvent pas s’exprimer dessus et savent que leur équipe sera beaucoup moins forte si jamais le champion du monde 2018 devait partir. A un peu moins d’un mois de la fin du marché des transferts, la tension est palpable alors que le week-end de repos de l’effectif du PSG ne fera pas de mal.