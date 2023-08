Dembélé, un renfort idéal pour l’infirmerie du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un renfort pour le couloir droit de son attaque, le PSG a bouclé la signature d’Ousmane Dembélé. Mais certaines interrogations entourent la venue de l’international français dans la capitale.

Lié au Paris Saint-Germain depuis des années, Ousmane Dembélé va enfin rejoindre la capitale française. En ce mois d’août, un accord a été trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour le transfert du champion du monde 2022, lequel va garnir un secteur offensif en reconstruction totale à Paris. Le natif de Vernon sort d’une saison tout juste correcte avec 8 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Au-delà des chiffres, Ousmane Dembélé s’est acheté une conduite sous la houlette de Xavi, ce qui est de nature à rassurer le Paris Saint-Germain au moment de poser 50 millions d’euros sur la table pour le recruter. La principale incertitude avec l’attaquant de 26 ans reste toutefois sa fragilité physique. Et pour Nabil Djellit, qui adore le joueur et son profil rare, les blessures à répétition de l’international tricolore (37 sélections) restent un élément important à prendre en compte au moment d’analyser cette signature. Un constat d’autant plus valable pour le PSG, qui compte déjà de nombreux joueurs abonnés à l’infirmerie à l’instar de Nuno Mendes, Renato Sanches ou encore Neymar.

Ousmane Dembélé au PSG, la grosse crainte de Nabil Djellit

« Dembélé au PSG, ça m’aurait excité juste après le Borussia Dortmund mais là je m’interroge. Soyons un peu optimistes… Dembélé c’est un talent supérieur à la moyenne, il est capable de faire des dégâts même s’il doit améliorer ses statistiques. A Dortmund, il était à plus de 10 buts et 10 passes décisives par an. S’il retrouve un peu de continuité, il peut faire mal. Mais mon inquiétude ce sont ses blessures. On a déjà eu Renato Sanches dans le même genre, Dembélé c’est pareil c’est un carnet de santé déjà bien rempli à seulement 26 ans. Tu as aussi Neymar qui est fragile, ça fait beaucoup d’incertitudes en attaque. Il est aussi fascinant qu’il est agaçant » a indiqué le consultant de la Chaîne L’Equipe sur le plateau de l’Equipe du Soir.

🎈 𝑱𝒐𝒚𝒆𝒖𝒙 𝒂𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒊𝒓𝒆 𝑶𝒖𝒔𝒎𝒂𝒏𝒆 !



Notre Bleu, et Champion du Monde 2018, fête aujourd'hui ses 𝟐𝟔 ans ! 🥳💙@dembouz | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/F0qoKZFnYb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 15, 2023

Reste maintenant à voir si Ousmane Dembélé sera épargné par les blessures, lui qui est en progression sur ce point. En 2022-2023, il a disputé 35 matchs avec le FC Barcelone, preuve que son physique n’est plus aussi capricieux qu’avant. Les dirigeants et les supporters du PSG espèrent maintenant qu’il en sera de même dans la capitale française. Avec le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid avant le 31 août, « Dembouz » aura un rôle majeur à jouer au sein de l’attaque de Luis Enrique.