PSG : Cette piste à l’OM va scotcher tout le monde

Dans : PSG, Mercato, OM.

Ce n’était pas évident à savoir au moment de l’achat, mais le Paris Saint-Germain a effectué une très bonne affaire en allant chercher Juan Bernat au Bayern Munich l’été dernier.

L’Espagnol enchaine les matchs et monte en puissance avec en plus un apport offensif indéniable dans les grandes rencontres. De quoi faire oublier que son concurrent attitré n’a pas joué une seule minute cette saison. Layvin Kurzawa ne voit toujours pas le bout du tunnel, et cela inquiète à Paris alors que le club ne peut pas se permettre d’être trop affaibli à un poste avec les grandes ambitions européennes à venir. C’est pourquoi Antero Henrique a eu une idée qui va en surprendre plus d’un, et aimerait aller chercher Jordan Amavi à l’Olympique de Marseille affirme Paris United.

Autant le défenseur gauche français avait montré de très belles choses la saison dernière, autant il est très loin du niveau de jeu requis cette saison. Il prend désormais souvent place sur le banc de touche, même si là aussi, Rudi Garcia n’a pas beaucoup de monde pour le concurrencer. Autant dire que l’OM ne le retiendra pas, ce qui rend l’intérêt du PSG assez bluffant. L’ancien joueur de Nice et d’Aston Villa aurait vu ses représentants discuter directement avec le directeur sportif parisien, et ce malgré ses difficultés à faire la différence en Ligue 1. Une piste surprenante donc, mais qui semble confirmer que Layvin Kurzawa ne fait pas du tout partie des plans pour l’avenir du PSG, et notamment d’Antero Henrique.