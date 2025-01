Dembélé offre le Trophée des Champions au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Trophée des Champions

Doha

Le PSG bat Monaco : 1 but à 0

But pour le PSG : Ousmane Dembélé (90e+2)

Ce dimanche à Doha, le PSG et l'AS Monaco s'affrontaient lors du Trophée des Champions. Un match qui n'aura pas manqué de suspense...

Le PSG et Monaco se disputaient le premier trophée de la saison ce dimanche à Doha. Et les deux équipes ont voulu faire la différence d'entrée de jeu. Cependant, la maladresse des deux attaques n'a pas joué en faveur du spectacle. Lors du premier acte, globalement dominé par les champions de France, les deux portiers se sont mis en évidence. Surtout Philipp Kohn, qui n'a pas manqué de travail. A la pause, le PSG aura frappé 13 fois pour 5 tirs cadrés. A noter également une barre transversale trouvée par Désiré Doué à la 8e minute qui aurait pu changer beaucoup de choses. Un Désiré Doué encore une fois inspiré côté Parisien.

Au retour des vestiaires, la rencontre s'est considérablement emballée. Monaco aurait pu ouvrir le score mais Gianluigi Donnarumma et le poteau en auront décidé autrement. Bousculés, les hommes de Luis Enrique su réagir en s'offrant de belles opportunités. Problème, Philipp Kohn était en grande forme ce dimanche à Doha et a longtemps dégoûté les joueurs parisiens, auteurs de 28 tirs, dont 10 cadrés.

Mais voilà, les efforts parisiens ont fini par payer et en toute fin de rencontre, Ousmane Dembélé a ouvert le score suite à une belle action collective et une passe parfaite de Fabian Ruiz. Au bout du bout, le PSG s'offre donc un nouveau Trophée des champions (le 13e !) et commence son année parfaitement.