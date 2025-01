PSG-Monaco ‍: Le Trophée des champions sauvé avec une idée simple

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, le PSG défiera Monaco à Doha pour le Trophée des champions. Un choc qui ne suscite pas un grand enthousiasme chez les Français puisqu'il se joue à 6000 kilomètres de la France. Pascal Dupraz exige son organisation sur le sol national.

Le choc du week-end en France n'aura pas lieu en Ligue 1, ni même dans l'Hexagone. Leader du championnat, le Paris Saint-Germain affronte Monaco pour le Trophée des champions ce dimanche. La rencontre aura lieu du côté de Doha au Qatar. Vainqueur de 10 des 11 derniers matchs dans cette compétition, le PSG fait figure d'immense favori. Néanmoins, cette hégémonie parisienne et le lieu de la rencontre dégradent l'intérêt du Trophée des champions. Peu d'observateurs et de supporters se disent impatients de voir le match.

La LFP doit copier l'Allemagne selon Dupraz

Ce désamour peut paraître étonnant alors que ces deux clubs sont séduisants depuis le début de la saison, qu'ils sont en Ligue des champions et qu'ils ont récemment offert un superbe match en Ligue 1 (4-2 pour le PSG en décembre). Pascal Dupraz a analysé la situation et a tenté de défendre le si contesté Trophée des Champions. Pour l'ancien entraîneur d'Evian Thonon Gaillard, cette compétition a de la valeur mais elle doit arrêter de s'exiler pour retrouver de la popularité auprès du public français.

« Cette compétition a un sens parce qu’elle va donner un vainqueur et un trophée supplémentaire. Mais, je suis obligé de dire que dans la configuration de cette saison, ça n’a pas de sens ! Parce que c’est loin de France, c’est impopulaire et parce que c’est six mois après le début de la saison. […] Là où j’inviterais la LFP à reconsidérer le modus operandi de l’épreuve, s’il vous plaît faites-là en début de saison et en France même si vous perdez un peu d’argent. On n'est pas à ça près. Copiez sur nos voisins étrangers, les Allemands ! », a t-il lâché dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Un avis pertinent quand on sait que la Supercoupe d'Allemagne organisée dans le stade d'un des deux participants remplit les tribunes et réalise de superbes audiences TV. Sur terrain neutre et dans une région moins habituée à voir les stars du PSG, ne pourrait-elle pas reprendre de l'éclat ?