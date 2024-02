Dembélé n'est plus blessé au PSG, son secret est dévoilé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Quand Ousmane Dembélé a signé au PSG cet été, les supporters parisiens n'étaient pas rassurés. Le Français ratait beaucoup de matchs à Barcelone pour blessure. Finalement, il réussit à enchaîner les matchs à Paris et, ce grâce à un homme.

Même s'il rate parfois de belles occasions, Ousmane Dembélé fait du bien à l'attaque parisienne cette saison. Au PSG, l'ancien feu follet du Barça continue à éreinter les défenses avec ses dribbles et sa qualité de passes. Preuve de son influence, Dembélé est le meilleur passeur de Ligue 1 avec 7 offrandes. Cela monte même à 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG. Surtout, Dembélé arrive à enchaîner les bonnes prestations à Paris et cela n'était pas récurrent à Barcelone. En Catalogne, il a connu de longues périodes d'indisponibilité. Son hygiène de vie était pointée du doigt mais tout a changé depuis quelques mois.

Dembélé accro à son physio-préparateur physique

Interrogé par Le Parisien, Ousmane Dembélé est revenu sur ses problèmes physiques barcelonais. Pour lui, ce n'était pas le résultat d'un manque de sérieux mais plutôt un souci d'inexpérience. Son corps était encore trop frais, trop jeune pour supporter au mieux les efforts du haut niveau dans un club comme le FC Barcelone. Heureusement, un homme a tout changé dans son quotidien : son physio-préparateur physique. Il a affuté Dembélé physiquement, que ce soit en Espagne ou à Paris.

« Je suis arrivé à 20 ans à Barcelone, après seulement un an et demi de professionnalisme. J’étais encore dans un processus d’apprentissage. Barcelone est l’endroit où j’ai le plus appris, le plus grandi dans ma vie personnelle et professionnelle. Je m’y suis beaucoup blessé, c’est vrai. Je suis passé par des moments très compliqués, je l’avoue. Et puis petit à petit, les années passent, tout va de mieux en mieux… C’est l’évolution logique d’un jeune joueur pro qui, au fil des années, a changé beaucoup de choses. […] Au bout de la deuxième année, j’ai pris un physio-préparateur physique. Son arrivée a changé énormément de choses sur le terrain et dans ma vie. On a bossé à l’entraînement, sur mes jours de repos. Il m’a beaucoup aidé. D’ailleurs je l’ai encore avec moi, ici à Paris. On fait beaucoup de prévention, de travail en salle… », a t-il expliqué. De quoi rassurer les supporters parisiens. Oui, le PSG pourra compter sur Ousmane Dembélé jusqu'au bout en cas de parcours long en C1.