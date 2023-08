Dembélé de retour à Paris, le Barça abandonne

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé n'était pas dans les tribunes du stade olympique de Barcelone mardi soir pour assister au match entre le Barça et Tottenham. Et pour cause, l'attaquant français est déjà reparti à Paris où il va s'engager, malgré le bug du week-end dernier.

Le feuilleton Ousmane Dembélé est désormais entré dans sa phase finale, puisque ce mercredi le champion du monde 2018 est déjà de retour dans la capitale. Jeudi dernier, et après la fin de la tournée nord-américaine du FC Barcelone, l’attaquant de 26 ans était arrivé à Paris, mais faute d’avoir reçu les documents nécessaires à son transfert, le PSG n’avait rien pu faire et le Barça avait exigé le retour de Dembélé dimanche dernier. Cependant, les choses ont visiblement très rapidement avancé concernant les négociations entre l’agent du joueur et les dirigeants barcelonais, ce qui semblait inévitable tant Dembélé avait fait les choses dans les règles afin de se libérer de son contrat pour le plus grand désespoir de Joan Laporta, lequel rêvait d'une prolongation il y a encore quelques semaines.

Mardi soir, en marge du match gagné par Barcelone contre Tottenham, Mateu Alemany, directeur du football du Barça, a annoncé qu’Ousmane Dembélé était bien reparti vers Paris et qu’il allait s’engager avec le PSG. Le dirigeant du club catalan a, par ailleurs, précisé qu'il ne pourra communiquer sur l'accord financier autour de la clause de 50 millions d'euros qu'une fois que le départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain sera officialisé. Ce qui ne devrait plus tarder, même si la présence de l'attaquant dans le groupe de Luis Enrique pour le match de samedi contre Lorient au Parc des Princes semble très peu probable.