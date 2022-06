De Ligt après Skriniar, le PSG fait trembler Kimpembe

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Le PSG se prépare à une grosse révolution et plus que jamais, la liste des joueurs visés par le club s’allonge de jour en jour. Matthijs de Ligt est l’une des pistes étudiées pour renforcer le secteur défensif parisien.

Si la défense centrale parisienne n’a pas forcément été le secteur le plus défaillant au Paris Saint Germain cette saison, le club ne serait pas contre un renfort de poids au mercato estival. Luis Campos a donc activé ses réseaux et se penche sur un joueur dont la réputation n’est plus à faire en la personne de Matthijs de Light. Selon le Corriere dello Sport, le PSG serait à l’affût, car le défenseur central aurait du mal à trouver un accord de prolongation de contrat avec le Juventus Turin.

Matthijs de Ligt met la Juve sous pression

À 22 ans aujourd’hui, le Néerlandais veut avoir plus de certitudes sur le projet sportif de la Juventus et les négociations à propos de sa prolongation de contrat traînent en longueur. L’un des facteurs bloquants serait la clause libératoire assortie au contrat du joueur que ce dernier aimerait voir passer de 140 millions d’euros la saison prochaine à 80 millions d’euros maximum. La Juve ne l’entend pas de cette oreille et serait prête à vendre De Ligt dès cet été.

Bien entendu, plusieurs clubs scrutent le dossier de près et comme souvent, le PSG fait partie des prétendants. Pour le moment, aucune offre n’a été transmise par le club français qui fait de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, sa priorité. Ce qui est certain, c’est que la rumeur de Matthijs de Ligt intervient dans un contexte bien particulier. Depuis plusieurs jours, Presnel Kimpembe entretient le flou autour de son avenir au PSG. Chelsea tenterait notamment d’enrôler le titi parisien sous l’impulsion de Thiago Silva et Thomas Tuchel. Cette nouvelle rumeur Matthijs de Ligt pourrait aider Presno à prendre sa décision plus vite que prévu.