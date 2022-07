De Jong envoyé au PSG, le Barça lance un SOS !

Dans : PSG.

Frenkie De Jong n'est pas certain d'être toujours un joueur du Barça dans les prochaines semaines. Si le Néerlandais veut rester, la volonté de son club est autre...

Le Barça réalise pour le moment un mercato XXL. En plus de joueurs de grand talent comme Franck Kessié, Andreas Christensen, Robert Lewandowski ou encore Raphinha, c'est maintenant Jules Koundé qui va poser ses valises en Catalogne. Un mercato clinquant et presque surprenant de la part du Barça, qui doit pourtant composer avec de grosses difficultés économiques. D'ailleurs, la direction blaugrana compte bien réaliser de belles ventes d'ici la fin du marché des transferts. Et Frenkie De Jong pourrait bien être sacrifié. En effet, selon El Nacional, le Barça a signifié à l'ancien joueur de l'Ajax qu'il devait se chercher un autre club...

De Jong, le PSG peut être l'option rêvée pour le Barça

Cependant, le dossier s'annonce compliqué à finaliser pour le Barça. Car De Jong ne veut pas partir. Le milieu de terrain a déjà refusé les avances de Manchester United. Les Red Devils avaient pourtant offert près de 80 millions d'euros à Barcelone pour le prodige de 25 ans. El Nacional rajoute que s'il y avait une petite chance pour que De Jong parte, il faudrait une offre venant d'un club qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. C'est là que peut intervenir le PSG. Le média espagnol précise que Nasser Al-Khelaïfi adore le profil du natif d'Arkel (Pays-Bas) et n'a pas fait une croix sur son recrutement, alors que De Jong avait été très proche de rejoindre la capitale française en 2019. Pour recruter le Néerlandais, Paris ne veut en revanche pas dépasser les 60 millions d'euros. Un prix qui ne convient pas forcément au Barça, même si le club catalan pourrait se faire une raison et accepter ce montant au vu de sa situation financière. Pour le journaliste Alfredo Martinez, il sera difficile de pouvoir inscrire Robert Lewandowski et Raphinha en Liga si De Jong ne part pas. En attendant, le Batave est toujours un joueur du Barça. Mais sa direction, à l'instar de Xavi, le pousse de plus en plus vers la sortie, lui assurant que ses minutes de jeu ne seront pas garanties au vu de la concurrence. Pas le comportement le plus classe pour un joueur de grand talent et recruté 75 millions d'euros il y a à peine trois saisons.