De Héros à Zéro, l'Italie ouvre le dossier Donnarumma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Considéré comme le meilleur gardien d’Europe après son Euro réussi, Gianluigi Donnarumma ne connait pas les débuts dont il rêvait avec le PSG. Et tout s'écroule avec l'Italie.

Au PSG, la concurrence avec Keylor Navas le relègue souvent sur le banc de touche. Et s’il prenait cela avec le sourire au départ, ce n’est plus le cas. Récemment, il a avoué que cette situation lui pesait. Et cela se voit… avec la sélection italienne. Ses prestations font débat alors qu’il est toujours considéré comme indiscutable, mais moins irréprochable. Lors des deux matchs décisifs face à la Suisse et contre l’Irlande du Nord, il n’a pas en effet pas rassuré les tifosis. Dans le match couperet contre les Helvètes, il a manqué une relance au pied dans ses six mètres, se faisant contrer sans que l’attaquant suisse ne parvienne ensuite à profiter de l’aubaine. Une défaite aurait plié les affaires pour la Nazionale. Et ce lundi soir, contre l’Irlande du Nord, dans un match que les Italiens n’ont pas su conclure, sa sortie ratée loin de ses buts a failli coûter cher, et il a fallu un sauvetage sur sa ligne de Bonucci pour éviter de concéder ce but un peu ridicule, tant le gardien est sorti loin sans parvenir à prendre le ballon. Avant les barrages, les critiques pleuvent donc, principalement en Italie, sur un Donnarumma qui ne progresse plus.

Le Milan AC ne regrette pas Donnarumma

L'involution de Donnarumma faudra en parler aussi un jour. — FrSerieA (@FrSerieA) November 15, 2021

« L'involution de Donnarumma faudra en parler aussi un jour », lance ainsi le compte spécialisé sur la Série A sur Twitter. Comme d’habitude, la presse italienne est sans pitié pour lapider ceux qui étaient encore ses héros il y a quelques jours. « Il faut ouvrir le dossier Donnarumma. Elu meilleur joueur de l’Euro, c’est pour le moment 4 erreurs consécutives avec l’Italie. A chaque match. Et de plus en plus inexplicables. Pour lui comme pour les autres, il n’y a plus d’excuses », balance ainsi Giuseppe Pastore, journaliste à Il Foglio. « Maignan vaut 5 fois Donnarumma, celui qui affirme le contraire est un malade. Ou ne comprend rien au football », lancent de leur côté les supporters du Milan AC, qui n’ont pas attendu ses erreurs à répétitions avec l’Italie pour cracher sur lui après son départ pour le PSG.