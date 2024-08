Coup de tonnerre, Kevin Durant nouvel actionnaire du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG avait décidé il y a quelques mois d'ouvrir son capital à un nouvel actionnaire. Arctos Sports Partners détient désormais 12,5 % des parts du club de la capitale française.

Le Qatar veut des rentrées d'argent et se montre désormais ouvert à l'idée de céder des parts du PSG. L'objectif est de rester largement majoritaire mais aussi de se faire des nouveaux alliés. Il y a quelques semaines, le fonds d'investissement Arctos Partners arrachait 12,5% des parts du club francilien. Mais le PSG ne veut apparemment pas s'arrêter en si bon chemin et continuer de céder quelques pourcentages de l'institution française. Selon les dernières informations de Romain Molina, Paris est en effet en train de conclure l'intégration d'un nouvel actionnaire minoritaire dans son capital, qui récupérera 2%.

Kevin Durant et le PSG, une affaire qui roule

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @easymoneysniper

Et d'après Fabrice Hawkins et Santi Aouna, ce dernier est on ne peut plus connu puisqu'il s'agit de la star de basket américaine Kevin Durant. Le joueur des Suns était de passage au centre d'entraînement du club de la capitale ces derniers jours et en a sans doute profité pour sceller les derniers détails de son rachat minoritaire du Paris Saint-Germain via son fonds d'investissement. Un petit coup de tonnerre et une surprise pour beaucoup de fans et observateurs des champions de France. A noter que l'ancien joueur d'OKC flirte avec le Paris Saint-Germain depuis pas mal d'années désormais. Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi confiait après la visite de KD à Poissy : « Ce fut un honneur d’accueillir Kevin Durant aujourd’hui au Campus et de constater sa passion pour le Paris Saint-Germain ainsi que sa reconnaissance de l’excellence des installations sportives de notre nouveau centre d’entraînement PSG Campus. Kevin est un athlète inspirant, un investisseur et un modèle universel, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous sommes extrêmement fiers de son lien avec la famille du Paris Saint-Germain car nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. Nous avons hâte de renforcer nos liens et de travailler en collaboration avec Kevin et Boardroom pour offrir le meilleur du sport et du divertissement aux fans du monde entier ». Voilà donc qui est fait : Kevin Durant fait désormais partie intégrante de la famille PSG et pourra prendre quelques décisions pour faire avancer l'écurie française, tant sportivement qu'économiquement.