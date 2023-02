Coup de pression au PSG, Riolo comprend Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est incliné face au Bayern Munich (0-1) ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Kylian Mbappé ne s'avoue pas vaincu mais veut que ses partenaires prennent leurs responsabilités.

Les hommes de Christophe Galtier ont enchainé une troisième défaite de suite toutes compétitions confondues en s'inclinant face au Bayern Munich ce mardi soir Ligue des champions. Le PSG était pourtant attendu au tournant mais aura mis plus d'une heure de jeu avant de commencer à jouer. Ce revirement coïncide d'ailleurs avec l'entrée en jeu de Kylian Mbappé. Le champion du monde a changé la face du match et ses efforts n'auront pas été récompensés, inscrivant deux buts hors jeu. Au sortir de cette défaite frustrante au final contre un Bayern Munich peu inspiré, Mbappé a envoyé un message fort au micro de Canal+.

Mbappé, Neymar était visé ?

"On est capables de les mettre en difficulté [...] on va aller là bas pour se qualifier"



En effet, l'ancien de Monaco a indiqué que tout était encore possible concernant la qualification et que le PSG devait aller à Munich avec beaucoup d'ambition. Il a également envoyé un message assez clair au groupe : « Je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum ». Pour certains, ces mots sont directement adressés à des joueurs, comme Marco Verratti ou encore Neymar Jr, dont l'hygiène de vie pose parfois problème. Sur les ondes d'RMC ce mercredi, Daniel Riolo est revenu sur cette sortie de Mbappé. Pour lui, le message est équivoque : « J’ai vu passer mardi après-midi un hashtag #NeyDay sur les réseaux sociaux. Je veux bien que ce soit le jour de Neymar mais ça fait des semaines qu’on le voit se traîner sur le terrain. Il n’a plus la forme. La phrase à la fin du match du vrai patron du club, Kylian Mbappé, est passée beaucoup trop inaperçue. Il dit en parlant du match retour : il va falloir qu’on évite d’avoir des blessés et il va falloir bien manger, bien dormir. Ce sous-entendu est très lourd de sens. Sous-entendu qu’il y a des joueurs stars dans cette équipe. Ceux qui suivent le club au quotidien savent qu’ils aiment bien sortir, faire la fête. Vous n’avez pas raté l’information du maire de Bougival qui se plaint des fêtes à répétition chez Neymar ». Les prochains jours vont encore être mouvementés dans la capitale en interne, alors que le PSG reçoit le LOSC ce dimanche en Ligue 1 (13h).