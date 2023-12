Coup de chaud en plein mercato, le PSG a 7 dossiers sur le feu

Dans : PSG.

Le PSG ne prévoit pas de chômer cet hiver lors du marché des transferts. En plus de potentiels recrutements, le club de la capitale envisage de frapper fort pour plusieurs joueurs.

A Paris, la reprise pointe le bout de son nez. Dès le 3 janvier prochain, les hommes de Luis Enrique auront en effet un titre à aller chercher lors du Trophée des champions face à Toulouse au Parc des Princes. Le PSG va donc devoir se mettre rapidement au travail et peaufiner les derniers détails. En interne, la direction va elle devoir boucler des dossiers assez importants. Si les arrivées de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo sont acquises, il n'est pas à exclure qu'un troisième joueur débarque aussi dans la capitale. En effet, avec le retour encore incertain de Nuno Mendes, un latéral gauche pourrait signer. Selon les informations de PSGInside-Actus, le PSG explore plusieurs pistes, dont Valentin Barco, qui évolue à Boca Juniors. Problème, le club de la capitale devra vendre avant de boucler un nouveau deal. Autres dossiers chauds, les prolongations.

Mbappé, tout est encore possible

Le compte X pro-PSG fait en effet le point sur les négociations autour des contrats de certains joueurs du PSG. Le plus gros dossier reste celui de Kylian Mbappé. Et pour le crack de 25 ans, les champions de France sont apparemment assez tranquilles malgré les intérêts forts du Real Madrid et maintenant Manchester United. Aucun accord n'est pour le moment ficelé et Mbappé laisse ses agents et son avocate gérer les discussions avec le club. Une chose est en revanche annoncée, Mbappé n'est pas fermé à l'idée de prolonger au Paris Saint-Germain. Idem d'ailleurs pour son frère Ethan, avec lequel les négociations pour un nouveau contrat ont commencées. Outre les frères Mbappé, Paris a aussi cinq autres dossiers ouverts pour des prolongations.

Donnarumma, des gros doutes sur son cas

PSGInside-Actus précise en effet les avancements de chacun des dossiers chauds. Et il annonce que tout est bouclé pour Warren Zaïre-Emery, comme quasiment avec Nuno Mendes. D'autres dossiers viennent en revanche à peine de débuter, comme ceux d'Ethan Mbappé donc mais aussi de Danilo Pereira. Enfin, le PSG compte aussi discuter prochainement avec Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Si le club de la capitale veut proposer un nouveau deal au Marocain, les choses sont en revanche plus complexes avec l'Italien. La direction francilienne se pose vraiment des questions sur le rendement du champion d'Europe. A noter enfin que le PSG ne compte pas se séparer cet hiver de Carlos Soler et Nordi Mukiele. Le dernier cité aura pas mal de temps de jeu avec le départ à la Coupe d'Afrique des Nations d'Achraf Hakimi.