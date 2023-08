Comment empêcher le PSG de gagner, Lorient donne la clé à toute la L1

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a proposé de belles séquences de jeu, le PSG a monopolisé le ballon mais le PSG n'a pas gagné contre Lorient samedi soir. Un 0-0 du à la tactique défensive des Merlus, laquelle pourrait faire école en Ligue 1 face à l'équipe de Luis Enrique.

Anti-football pour les uns, pragmatisme sensé pour les autres. La stratégie du tous derrière bien connue de la Ligue 1 divise les suiveurs du football. Mais, malgré l'arrivée massive des coachs étrangers ces dernières années, cette tactique est toujours suivie et paye comme l'a montré samedi soir Lorient. Au Parc des Princes, les Merlus n'ont eu le ballon que 22% du temps mais cela ne les a pas empêché d'arracher un point avec un nul 0-0. Si le PSG de Luis Enrique a séduit par séquences, l'impression de stérilité a été forte face au bloc breton bien compact.

Le Bris a enseigné comment contrer le PSG d'Enrique

Une tactique frileuse qui fera fuir les amoureux du beau jeu et hurler les supporters du PSG. Néanmoins, Régis Le Bris l'assume totalement au micro de Free Ligue 1. Ayant bien analysé le style de Luis Enrique et ses subtilités, l'entraîneur breton a parfaitement su contrer le jeu parisien et offrir peu d'occasions au PSG. Il s'en vantait presque après le match, révélant les secrets pour y parvenir le mieux possible.

🎙️ Régis Le Bris : "Avec Luis Enrique, on savait à quoi s'attendre, une possession haute et un contre-pressing extrêmement fort. Ça fait des ravages. Il ne fallait qu'on laisse aucun espace. On n'a rien lâché."



« On savait à quoi s’attendre quand on connaît Luis Enrique, ce qu’il a développé avec la sélection espagnole, au Barça etc. Il est capable très vite, avec les joueurs de qualité faut-il le rappeler, d’appliquer une possession haute et un contre-pressing extrêmement fort à la perte de balle. Ça fait des ravages. Ce qui était important, c’est qu’on ouvre aucun espace, qu’on soit extrêmement compact, qu’on soit intelligent pour ne pas quitter nos positions. De manière à limiter les opportunités faciles dans notre surface. Ils en ont eu quasiment aucune et quand il y en a eu des micros qui sont apparues, Yvon a fait le job sur au moins deux arrêts », a t-il expliqué à Alexandre Ruiz. L'invitation est envoyée aux autres coachs de Ligue 1. Si elle est acceptée, les matchs du PSG pourraient à terme s'avérer bien pénibles à suivre malgré le projet de Luis Enrique.